Trump, İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlatıldığını söyledi

Orta Doğu'daki anlaşma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD ile İran arasındaki çatışma yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya girdi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın önerilen şartları kabul etmemesi nedeniyle İran'a karşı dünya tarihindeki en kapsamlı ve sert ekonomik yaptırımların devreye sokulacağını açıkladı. Beyaz Saray liderinin bu sert açıklamasının arkasında hangi planlar yatıyor?

«Uygun fırsattan yararlanamadılar»: Trump'ın Truth Social'daki açıklaması

Donald Trump, Truth Social'daki resmî hesabında İran yönetiminin önerilen diplomatik yolu kullanmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Hiç kimse İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapmak için benden daha uygun bir fırsat sunmadı. Ne yazık ki bunu değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı uygulanmış en korkunç ekonomik operasyonu ilan ediyorum," dedi Donald Trump.

ABD Başkanı, benzeri görülmemiş ölçekte tam ekonomik ve finansal izolasyondan söz edildiğini belirtti. Trump ayrıca Tahran'a yardım eden veya destek veren üçüncü ülkeleri de ağır sonuçlar konusunda uyardı ve tüm müttefikleri Washington'ın kısıtlamalarına katılmaya çağırdı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin seyri

Aşama / Olay Yaşananlar ve ayrıntılar Haziran ortası Barış anlaşması yapılmasına ilişkin ilk mutabakat metni imzalanmıştı Temmuz (3 hafta sonra) Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin vurulması ve karşılıklı füze saldırıları Son haftalar Orta Doğu arabulucularının katıldığı anlaşma görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı Yeni önlem İran'a karşı tam ekonomik abluka ve küresel izolasyon kampanyası

Haziran mutabakatından füze saldırılarına

İki ülke arasındaki kriz yaz aylarında tırmandı. Haziran ayında barış anlaşmasına yönelik ilk mutabakat metni imzalanmış olsa da, üç hafta sonra Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar ve karşılıklı füze atışları barış sürecini tamamen sekteye uğrattı.

Son haftalarda bölgesel arabulucular aracılığıyla yürütülen görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından Washington, güç kullanmanın yanı sıra İran ekonomisini tamamen felç etme stratejisine geçti.

Sizce ABD'nin bu yeni ekonomik ablukası İran'ı anlaşma şartlarını kabul etmeye zorlayabilir mi, yoksa bölgedeki askerî çatışmayı daha da tırmandırır mı?

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