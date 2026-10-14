Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısı kaça ulaştı?

BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Oxford Üniversitesi araştırmacılarının raporuna göre, 108 gelişmekte olan ülkede 1,2 milyar insan çok boyutlu yoksulluk koşullarında yaşamaktadır. Bu sayı, geçen yılın raporuyla karşılaştırıldığında 51,5 milyon kişi daha fazladır.

12 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan raporda, yoksulluk içinde yaşayanların 617 milyonunun, yani yarısından fazlasının çocuk olduğu belirtiliyor. Bu çocuklar gıda, eğitim, temiz su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum durumdadır.

Araştırmacılar artışın bir kısmının nüfus artışıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, son 15 yıldan kısa bir süre içinde 33 ülkede çok boyutlu yoksulluk endeksi yarı yarıya azaldı.

Yoksulluk içinde yaşayanların en büyük kısmı Sahra Altı Afrika'da ikamet etmektedir; bu sayı 616 milyon kişidir. Mısır, Nepal ve Tacikistan'da ise hem yoksulluk oranı hem de bu durumdan muzdarip olanların sayısı önemli ölçüde düşmüştür.