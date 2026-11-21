Eski UFC şampiyonu Ilia Topuria, ağabeyi Aleksandre Topuria'ya ithaf ettiği samimi mesajla birçok kişinin dikkatini çekti. Sadece yaklaşan dövüş öncesinde ona destek olmakla kalmadı, aynı zamanda çocukluk hayallerinden, birlikte yürüdükleri zorlu yoldan ve elde edilen başarıların ardındaki fedakarlıklardan da bahsetti. Ilia Topuria için Aleksandre sadece bir ağabey değil. O, çocukluktan beri hayallerini paylaştığı, zorlukları omuz omuza aştığı ve büyük hedeflere birlikte yürüdüğü en yakın insanlardan biri. Eski UFC şampiyonunun ağabeyine gönderdiği mesajda tam da bu yönler öne çıktı. Topuria sözlerinde Aleksandre'nin emeğine, özverisine ve spordaki yolculuğuna büyük değer verdi. Hikayelerinin, bir bisikletin hayalini kuran iki kardeşin çocukluk anılarıyla başladığını belirtti. «Her şey bir bisikletin hayalini kuran iki kardeşle başladı» Ilia'nın vurguladığına göre, bugünkü sonuçların ardında pek çok kişinin bilmediği zorlu yıllar, aşılan engeller ve büyük fedakarlıklar var.

«Canım ağabeyim, seni bu seviyeye getiren emeğin, özverin ve kendini tamamen adaman nedeniyle seni yürekten kutluyorum. Bu dünyada yürüdüğümüz yolu bizden daha iyi kimse bilemez. Buraya ulaşmak için neler yaşadığımızı, ne kadar zorluğu aştığımızı, kaç kez yeniden ayağa kalktığımızı ve hayalimiz için nelerden vazgeçtiğimizi kimse tam olarak anlayamaz. Her şey bir bisikletin hayalini kuran iki kardeşle başlamıştı. Bugün ise o çocuklardan biri milyonlarca insana ilham kaynağı oldu» dedi Ilia. Bu sözlerle, büyük spordaki başarının bir günde elde edilmediğini, temelinde yıllarca süren emek ve sabrın yattığını hatırlattı. «Beni gururlandıran senin başarıların değil, nasıl bir insana dönüştüğündür» Topuria, ağabeyine olan saygısını sadece spordaki sonuçlarla ilişkilendirmedi. Onun için Aleksandre'nin kişisel özellikleri ve hayatta nasıl bir insan olarak şekillendiği çok daha önemli. «Beni en çok gururlandıran şey başarıların değil, nasıl bir insana dönüştüğündür. Çünkü senin kim olduğunu, nereden geldiğini ve her dövüşünün ardında nasıl bir emek olduğunu çok iyi biliyorum» diye vurguladı eski UFC şampiyonu. Ilia'nın bu sözleri, spordaki zaferlerin ötesinde, insanın karakterinin, iradesinin ve yürüdüğü yolun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. «Yarın oktagona yalnız çıkmayacaksın» Mesajın en duygusal kısmında Ilia, yaklaşan dövüş öncesinde ağabeyine manevi destek verdi. Aleksandre oktagona çıktığında ortak geçmişlerinin, çocukluk hayallerinin ve yaptıkları fedakarlıkların da onunla birlikte olacağını söyledi.