112 yaşındaki Kirsten Schwalbe, Danimarka tarihinin en uzun yaşayan insanı olarak rekor kırmıştı. Ancak hayatına dair yeni bilgiler kamuoyunun dikkatini çekti. Danimarka Ulusal Arşivi belgeleri, kadının İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi partisinin yerel şubesinde iki yönetici pozisyonunda bulunduğunu ortaya koydu.

Belgelere göre Schwalbe, Ağustos 1943'ten Temmuz 1944'e kadar Holstebro'daki Danimarka Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi şubesinde geçici grup lideri ve kadın grubu lideri olarak görev yaptı. Merhum eşi de aynı bölgedeki parti şubesine başkanlık ediyordu.

Schwalbe daha önce partiye üye olduğunu kabul etmiş, ancak siyasete ilgi duymadığını ve eşinin ricası üzerine katıldığını söylemişti. Ayrıca Nazi ideolojisini desteklediğini reddetmişti.

Tarihçiler, arşiv belgelerinin onun sıradan bir üye olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Ancak mevcut bilgilerde, üstlendiği görevlerde tam olarak hangi işleri yaptığı ve parti faaliyetlerine katılımının boyutu açıklanmıyor.

Bu bilgilerin yayınlanmasının ardından, hayatını anlatan ve yakın zamanda basılan biyografik kitap da geçici olarak satıştan kaldırıldı.