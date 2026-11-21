Slovakya'da bir avcının neredeyse kendi boyuna ulaşan dev bir yaban tavşanı avladığı haberi dikkat çekti. Olağanüstü boyutlardaki hayvanla çekilen fotoğraflar birçok kişide hayranlık uyandırdı.

Tavşanlar genellikle çok büyük olmayan canlılar olarak hayal edilir. Ancak Avrupa'da bulunan yaban tavşanları, görünüşleri ve vücut yapıları ile sıradan tavşanlardan oldukça farklıdır. Bacakları uzun, kulakları büyük ve vücutları nispeten uzundur.

Edinilen bilgilere göre, Avrupa yaban tavşanının vücut uzunluğu genellikle 55-75 santimetre civarında, ağırlığı ise 3-5 kilogram arasındadır. Bazı büyük örnekleri bundan daha da büyük olabilir. Genellikle açık arazilerde, çayırlarda ve orman kenarlarında yaşarlar.

Bu canlıların en dikkat çekici özelliklerinden biri koşma hızlarıdır. Tehlike anında yaban tavşanları saatte 70 kilometreye kadar hızla hareket edebilirler. Uzun ve güçlü arka bacakları, hızlı koşmalarına ve uzağa sıçramalarına olanak tanır.

Şu an için Slovakya'da avlanan hayvanın kesin ağırlığı, vücut uzunluğu, avcının kimliği ve olayın nerede gerçekleştiği hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Bu nedenle gerçekten rekor düzeyde büyük olup olmadığını doğrulamak zor. Yine de avcının dev hayvanla çekilen fotoğrafı, sıra dışı bir olay olarak dikkat çekti.