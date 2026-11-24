Adaylar için hangi şartlar belirlendi?

Belirtildiğine göre, işe alınan hemşirelere başlangıçta aylık 1900 avro (yaklaşık 25 milyon som) maaş ödenecek. Mesleki yeterlilik Almanya'da resmen tanındıktan sonra ise aylık maaş 2500 avroya (yaklaşık 32,9 milyon som) kadar çıkarılacak.

Özbekistan vatandaşları için Almanya'da tıp alanında çalışma fırsatı yaratılıyor. Göç Ajansı, Globogate programı aracılığıyla orta düzey tıp personelini Almanya'daki kliniklerde çalışmaya davet ediyor. Program kapsamında adaylara sadece iş imkanı değil, aynı zamanda ücretsiz Almanca öğrenme ve yurt dışına çıkışla ilgili bazı masrafların karşılanması fırsatı da sunuluyor. Bu konuda ajansın basın servisi bilgi verdi.

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20 ile 36 yaş arasında olmak;

Üç yıllık tıp koleji diplomasına sahip olmak;

En az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak;

Sabıka kaydının bulunmaması ve sağlıklı olmak.

Programın bir diğer önemli yönü ise katılımcılar için 10 aylık ücretsiz Almanca kursunun düzenlenmesidir. Eğitim süresince onlara burs ve konaklama da sağlanacaktır. Ayrıca, Almanca dilini B2 seviyesinde bildiğini kanıtlayan sertifikayı alma masrafları da karşılanacaktır.

Ayrıca Almanya'ya gitmek için gerekli olan vize, uçak bileti ve belgelerin tercüme masraflarının da program kapsamında karşılanması belirlenmiştir.

İşe yerleşmek için başvurular xorijdaish.uz platformu üzerinden kabul edilmektedir. Programla ilgili ek bilgi ve açıklamalar 1282 kısa numarası üzerinden alınabilir.

Almanya'da hemşireler için başka pozisyonlar da ilan edildi

Hatırlatmak gerekirse, 18 Kasım'da Almanya'nın Bildung & Beruf GmbH şirketinin de Özbek hemşireler için 24 boş pozisyon teklif ettiği bildirilmişti.

Bu pozisyonlarda aylık maaşın vergiler düşüldükten sonra 1850–2050 avro arasında olduğu belirtilmişti.

Böylece, Almanya'da çalışmak isteyen Özbek tıp personeli için birçok işe yerleşme fırsatı doğmaktadır. Özellikle Almanca öğrenme, konaklama ve belgelendirme masraflarının karşılanması, adaylar için önemli fırsatlardan biri olarak kabul edilmektedir.