Inter Miami kulübünün forveti ve Arjantin milli takımının eski kaptanı Lionel Messi 2028 Copa América turnuvasına yeni bir statüyle dönebilir.

Arjantin'deki Motivaciones Fútbol yayın organının sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, o dönemde 39 yaşına girecek olan Messi'nin milli takımın genç oyuncularıyla çalışma sürecine dahil edilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Kendisine sahaya çıkmadan, danışman ve ruhani lider olarak tecrübelerini paylaşma ve yeni nesil futbolculara rehberlik etme görevi verilebilir.

Agüero'nun tecrübesi ve Scaloni'nin açıklaması

Kaynağa göre, sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) kazanan yıldız için düşünülen bu rol, 2022 Katar Dünya Kupası'nda milli takıma destek veren eski forvet Sergio Agüero'nun görevlerine benzer olabilir. Bununla birlikte, Messi'nin 2028 Copa América'da resmen danışman olarak yer alacağı henüz doğrulanmadı.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni de Messi'yi teknik ekibe davet etme ihtimali hakkında konuştu:

«Eğer katılmak isterse hiçbir sorun yok. Walter [Samuel] ayrıldığına göre, onun yerine o gelsin», dedi Scaloni, Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında.

Gösterge / Bilgi Detaylar Olası yeni rol Milli takımda danışman, ruhani lider veya teknik ekip üyesi Turnuva 2028 Copa América Milli takımdaki son maçı Ekim 2026, Benin ile hazırlık maçı (3:0) Milli takımdaki başarıları Dünya Kupası 2022, CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası, Copa América (2021, 2024) Mevcut kulüp sözleşmesi Inter Miami (MLS 2028 sezonu sonuna kadar) Scaloni'nin sözleşmesi 12 Kasım 2026'da 2030 yılına kadar uzatıldı

Uluslararası kariyerin sonu ve kulüp planları

Hatırlatmak gerekirse, Ekim 2026'da Messi, Arjantin milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Milli formayla çıktığı son maç, Arjantin'in 3:0 kazandığı Benin ile yapılan hazırlık maçıydı. Messi milli takım formasıyla 2022 Dünya Kupası'nı, CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası'nı ve ayrıca 2021 ile 2024 yıllarında iki kez Copa América'yı kazanmıştı.

Lionel Scaloni'nin ise 12 Kasım'da Arjantin milli takımı ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığı resmen açıklandı. Milli takım için bir sonraki büyük turnuva 2028 Copa América olacak. Lionel Messi şu an kulüp kariyerini sürdürerek, Inter Miami ile MLS 2028 sezonu sonuna kadar geçerli olan sözleşmesiyle forma giymeye devam ediyor.

Sizce Lionel Messi, 2028 Copa América'da Arjantin milli takımının teknik ekibinde veya danışman olarak göreve başlarsa takıma nasıl bir etkisi olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!