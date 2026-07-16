Sıra dışı “tüylü kruvasan”lar sosyal medyada büyük ilgi görüyor!

·0·Dünya
Sıra dışı “tüylü kruvasan”lar sosyal medyada büyük ilgi görüyor!

Tayland'ın Pattaya şehrindeki bir fırın, sıra dışı “tüylü kruvasan”ları ile sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Görünüşüyle insana saç veya tüy liflerini anımsatan bu tatlıyı tatmak için müşteriler saatlerce sıra bekliyor.

Aslında kruvasanın üzerindeki siyah lifler yenilebilir bir ürün; Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan 'fat choy' adlı siyah deniz yosunundan yapılıyor. Fırının şefine göre, deniz yosununun hafif tuzlu tadı, içindeki tatlı krema ile birleşerek sıra dışı bir lezzet sunuyor.

İşin ilginç yanı, bu fikir aslında bir şaka olarak ortaya çıkmış. Bir müşteri arkadaşı için “tüylü pasta” istemiş, bu internette popüler olunca fırın “tüylü kruvasan”ı da sunmaya başlamış.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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