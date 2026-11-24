Leeds karşısında alınan 1-4'lük mağlubiyet sonrası Chelsea'nin Alonso kararı
Chelsea'nin son maçlardaki kötü sonuçları, Xabi Alonso'nun geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak Londra kulübü yönetimi, İspanyol teknik direktörü görevden almayı düşünmüyor. Aksine, ona tam güven duyuyor ve takımdaki sorunları birlikte çözmeye kararlılar.
Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, üst üste gelen mağlubiyetlere rağmen görevine devam edecek. Gazeteci Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, kulüp yönetimi 44 yaşındaki teknik adama güvenmeye devam ediyor ve şimdilik hoca değişikliği konusunu gündeme almadı.
Bu karar, takımın son sonuçlarının taraftarlar ve futbol kamuoyunda hoşnutsuzluğu artırdığı bir dönemde alınmasıyla dikkat çekiyor.
Chelsea, Alonso'nun görevine son vermeyecek
Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Chelsea yönetimi Xabi Alonso'ya tam güven duyuyor. Kulüpte İspanyol teknik adamın istifası tartışılmıyor ve pozisyonu tehlikede değil.
Londra ekibi, Alonso'yu takımı yönetmek için en uygun teknik direktör olarak görüyor. Yönetim, zor durumdan çıkmak için sadece teknik direktöre değil, teknik ekibine ve kulübün diğer temsilcilerine de güvenmeyi planlıyor.
Bu durum, Chelsea'nin mevcut zorlukları hoca değişikliğiyle değil, mevcut projeyi sürdürerek aşmaya çalıştığı anlamına geliyor.
Leeds karşısında alınan 1-4'lük mağlubiyet durumu zorlaştırdı
«Maviler» için son haftalar kolay geçmiyor. İngiltere Premier Lig11. haftasında Chelsea, deplasmanda Leeds ile karşılaştı ve 1-4 mağlup oldu.
Bu sonuç, takımın sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Londra ekibi son beş maçın dördünü kaybetti.
Premier Lig puan durumunda da Chelsea'nin durumu şimdilik tatmin edici değil. Takım 16 puanla sekizinci sırada yer alıyor.
Alonso için güveni sonuçlarla hak etme vakti geldi
Kulüp yönetiminin teknik direktöre verdiği destek, Xabi Alonso için önemli bir fırsat. Artık İspanyol teknik adamın önündeki temel görev; takımdaki sorunları gidermek, futbolcuların güvenini kazanmak ve sonuçları iyileştirmek.
Chelsea yönetimi şimdilik acele bir karar almak istemese de, futbolda teknik direktöre duyulan güvenin sağlamlığı büyük ölçüde sahadaki sonuçlara bağlıdır.
Dolayısıyla, Alonso için önümüzdeki maçlar sadece puan durumunda yükselmek için değil, aynı zamanda kulüp yönetiminin güvenini pratikte hak etmek açısından da önemli olacak.
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