Chelsea'nin son maçlardaki kötü sonuçları, Xabi Alonso'nun geleceği hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak Londra kulübü yönetimi, İspanyol teknik direktörü görevden almayı düşünmüyor. Aksine, ona tam güven duyuyor ve takımdaki sorunları birlikte çözmeye kararlılar.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, üst üste gelen mağlubiyetlere rağmen görevine devam edecek. Gazeteci Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, kulüp yönetimi 44 yaşındaki teknik adama güvenmeye devam ediyor ve şimdilik hoca değişikliği konusunu gündeme almadı.

Bu karar, takımın son sonuçlarının taraftarlar ve futbol kamuoyunda hoşnutsuzluğu artırdığı bir dönemde alınmasıyla dikkat çekiyor.

Chelsea, Alonso'nun görevine son vermeyecek

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Chelsea yönetimi Xabi Alonso'ya tam güven duyuyor. Kulüpte İspanyol teknik adamın istifası tartışılmıyor ve pozisyonu tehlikede değil.

Londra ekibi, Alonso'yu takımı yönetmek için en uygun teknik direktör olarak görüyor. Yönetim, zor durumdan çıkmak için sadece teknik direktöre değil, teknik ekibine ve kulübün diğer temsilcilerine de güvenmeyi planlıyor.

Bu durum, Chelsea'nin mevcut zorlukları hoca değişikliğiyle değil, mevcut projeyi sürdürerek aşmaya çalıştığı anlamına geliyor.