AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçlarında Özbek futbolcuların forma giydiği takımlar için farklı sonuçlar kaydedildi. Rustam Ashurmatov'un oynadığı İstiklal, Al Ain ile berabere kalırken, Jaloliddin Masharipov maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Odil Hamrobekov'un takımı Traktor ise Al Wasl'a farklı mağlup oldu. Asya'nın en prestijli kulüp turnuvasında grup aşaması maçları tüm hızıyla devam ediyor. 5. hafta kapsamında birçok sürpriz sonuç alındı. Özbek futbolcuların yer aldığı takımların mücadeleleri de taraftarların ilgi odağı oldu. Ashurmatov 90 dakika sahada kaldı, Masharipov ikinci yarıda oyuna girdi İran temsilcisi İstiklal, deplasmanda BAE'nin Al Ain kulübüyle karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maç 1:1 sona erdi. Ev sahibi ekip Palacios'un golüyle öne geçse de, İstiklal ikinci yarıda durumu lehine çevirmeye çalıştı. 51. dakikada Fallah, İran ekibi adına kritik bir gol atarak skora denge getirdi.

Özbek savunma oyuncusu Rustam Ashurmatov, İstiklal formasıyla maçın tamamında görev yaptı. Jaloliddin Masharipov ise 62. dakikada Razzoqiniya'nın yerine oyuna dahil oldu. İstiklal'in deplasmandaki beraberliği takıma bir puan kazandırdı. Özbek futbolcuların performansı ise taraftarlar tarafından yakından takip edildi. Traktor, Al Wasl'a farklı mağlup oldu İran'ın Traktor kulübü, sahasında BAE'nin Al Wasl takımını ağırladı. Ancak maç ev sahibi ekip için kötü geçti ve Traktor sahadan 1:5 mağlup ayrıldı. Al Wasl, ilk yarıda Torimi'nin 44. dakikadaki golüyle öne geçti. İkinci yarıda ise konuk ekip hücumdaki üstünlüğünü artırdı. Alsate 55. dakikada, Vareta 61. dakikada golleri kaydetti. Torimi 73. dakikada duble yaptı. Traktor adına Husaynzoda 72. dakikada cevap verse de bu durumun değişmesi için yeterli olmadı. Junior 90+3. dakikada beşinci golü atarak konuk ekibin farklı galibiyetini perçinledi. Özbek futbolcu Odil Hamrobekov, Traktor formasıyla maçı tamamladı. Al Ahli Katar'da mağlup oldu Haftanın bir diğer ilginç maçı Katar'da oynandı. Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübü, Ash Shamal'a karşı oynadığı maçta 2:3 mağlup oldu.