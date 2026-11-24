Özbek satranç oyuncusu, 2026 yılında turnuvalardan yaklaşık 590 bin dolar kazandı. Dünyanın en çok ödül parası kazanan satranç oyuncuları sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

Özbek büyükusta Javohir Sindarov 2026 yılı sonuçlarına göre, satranç dünyasında turnuva ödülleriyle en çok gelir elde eden sporcuların ilk üçüne girdi. ChessBase Nepal yayını, World Chess organizasyonunun açıkladığı güncel sıralamaya dayanarak, Özbek satranç oyuncusunun yıllık gelirinin 589.061 dolara ulaştığını bildirdi.

Sindarov dünya sıralamasında 3. sırada.

Javohir Sindarov 589 bin dolardan fazla gelir elde etti

World Chess organizasyonunun verilerine göre, Javohir Sindarov 2026 yılı boyunca turnuvalara katılarak toplam 589.061 dolar ödül parası kazandı. Bu sonuç, onu dünyanın en çok turnuva geliri elde eden satranç oyuncuları arasında üçüncü sıraya taşıdı.

Özbek temsilcinin üzerinde sadece iki satranç oyuncusu yer alıyor: Hintli büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa ve Amerikalı Fabiano Caruana.

Praggnanandhaa ve Caruana — sıralamanın ilk iki basamağında

Sıralamanın ilk sırasında 21 yaşındaki Hintli büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa yer aldı. 2026 yılında 13 turnuvaya katılarak toplam 666.229 dolar ödül parası kazandı.