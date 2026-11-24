Özbek büyükusta 2026'nın en çok kazanan üç satranç oyuncusu arasına girdi
Özbek satranç oyuncusu, 2026 yılında turnuvalardan yaklaşık 590 bin dolar kazandı. Dünyanın en çok ödül parası kazanan satranç oyuncuları sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Özbek büyükusta Javohir Sindarov 2026 yılı sonuçlarına göre, satranç dünyasında turnuva ödülleriyle en çok gelir elde eden sporcuların ilk üçüne girdi. ChessBase Nepal yayını, World Chess organizasyonunun açıkladığı güncel sıralamaya dayanarak, Özbek satranç oyuncusunun yıllık gelirinin 589.061 dolara ulaştığını bildirdi.
Sindarov dünya sıralamasında 3. sırada.
Javohir Sindarov 589 bin dolardan fazla gelir elde etti
World Chess organizasyonunun verilerine göre, Javohir Sindarov 2026 yılı boyunca turnuvalara katılarak toplam 589.061 dolar ödül parası kazandı. Bu sonuç, onu dünyanın en çok turnuva geliri elde eden satranç oyuncuları arasında üçüncü sıraya taşıdı.
Özbek temsilcinin üzerinde sadece iki satranç oyuncusu yer alıyor: Hintli büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa ve Amerikalı Fabiano Caruana.
Praggnanandhaa ve Caruana — sıralamanın ilk iki basamağında
Sıralamanın ilk sırasında 21 yaşındaki Hintli büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa yer aldı. 2026 yılında 13 turnuvaya katılarak toplam 666.229 dolar ödül parası kazandı.
Yıl içindeki en büyük ödülü, Ağustos ayında Grand Chess Tour finalinde kazandığı 200 bin dolardı. Hintli satranç oyuncusu, final maçında Amerikalı Fabiano Caruana'yı yenerek turnuvanın galibi oldu.
İkinci sırada ise Fabiano Caruana yer aldı. Amerikalı büyükusta 19 turnuvaya katılarak 664.326 dolar kazandı.
Carlsen ve Wesley So de ilk beşte
En çok turnuva ödülü kazanan satranç oyuncularının ilk beşine Norveçli Magnus Carlsen ve Amerikalı Wesley So de girdi.
2026 yılında turnuva ödülleriyle en çok gelir elde eden satranç oyuncuları:
1. sıra — Rameshbabu Praggnanandhaa: 666.229 dolar;
2. sıra — Fabiano Caruana: 664.326 dolar;
3. sıra — Javohir Sindarov: 589.061 dolar;
4. sıra — Magnus Carlsen: 555.959 dolar;
5. sıra — Wesley So: 494.257 dolar.
2,5 milyon dolarlık maç sıralamayı değiştirebilir
Ancak yıl sonuna kadar sıralamadaki durumun değişme ihtimali var. Mevcut dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh ile Javohir Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu maçının ödül havuzu 2,5 milyon doları buluyor.
Bu büyük ödül havuzu, sonuçlara bağlı olarak satranç oyuncularının yıllık gelir sıralamasında ciddi değişikliklere yol açabilir.
Javohir Sindarov'un 2026 yılındaki sonucu, Özbek satrancının uluslararası arenadaki itibarını ve satranç oyuncularının üst düzey turnuvalardaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…