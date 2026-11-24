Estonya'nın Saaremaa adasında doğa korumacıları, masallardaki tek boynuzlu atı andıran sıra dışı bir geyiği kameraya kaydetti. Vahşi hayvanları gözlemlemek için kurulan gizli kamerada, alnının tam ortasında tek bir boynuz benzeri çıkıntısı olan küçük bir geyik belirdi. Bu sıra dışı manzara birçok kişinin ilgisini çekti. Konuyla ilgili haberi Bild gazetesi paylaştı. İlginç olan şu ki, Lutreola Foundation doğa koruma kuruluşu çalışanları kamerayı bu geyik için değil, nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa vizonunu gözlemlemek amacıyla kurmuştu. Ancak görüntülerde beklenmedik bir şekilde başka bir canlı, yani sıra dışı boynuzlu bir geyik ortaya çıktı. Önce susuzluğunu giderdi. Ardından etrafı merakla süzerek kamera hedefine yaklaştı. Tam bu sırada alnının ortasında bulunan tek boynuz benzeri çıkıntısı net bir şekilde görüldü. Bu manzara, sanki masallardaki tek boynuzlu at ormanda geziniyormuş gibi bir izlenim yarattı. Doğa korumacıları da bu sıra dışı buluşa esprili bir şekilde yaklaşarak Facebook sayfalarında şu yorumu paylaştı:

«Saaremaa'da bir tek boynuzlu at bulundu! Küçük kızların hayalleri nihayet gerçek oldu!» Geyiğin alnındaki tek boynuz nasıl oluştu? Uzmanlarbu sıra dışı canlının aslında bir Avrupa karaca geyiği (Capreolus capreolus) erkeği olduğunu belirtiyor. Almanya Doğa Koruma Birliği (NABU) uzmanı Julian Heiermann, Bild gazetesine verdiği demeçte bu durumun doğal nedenlerini açıkladı. Genellikle bu tür erkek geyiklerde iki boynuz gelişir. Ancak bazı nadir durumlarda boynuzların büyümesi ve şekillenmesinde değişiklikler yaşanabilir. Uzman, «Eğer boynuzun büyüyeceği ana kısım hasar görmüş veya yanlış şekillenmişse, sadece tek bir boynuz gelişebilir» şeklinde açıklama yaptı. İlginç bir şekilde, alnında sadece tek bir boynuz olması geyiğin günlük yaşamına ciddi bir engel teşkil etmiyor. O da ormandaki diğer türdeşleri gibi sürekli olarak yiyecek arıyor. Genellikle ağaç yaprakları, filizler, genç dallar, otlar ve tahıl bitkileriyle besleniyor.