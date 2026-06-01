NYDIG: 1,3 milyar dolarlık IBIT hisse satışı ardında büyük bir yatırımcı var

Geçtiğimiz hafta BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda gerçekleştirilen 1,26 milyar dolarlık blok satış, büyük olasılıkla büyük bir yatırımcının (balina) yönlü pozisyondan hızlı çıkışıydı. NYDIG finansal hizmetler şirketi araştırma bölümü başkanı Greg Cipolaro, operasyonun detaylarını analiz ederek bu sonuca vardı. Bu konuda Cointelegraph.com bilgi veriyor.

Salı günü kimliği belirsiz bir yatırımcı, BlackRock'ın 29,2 milyon adet IBIT hissesini, kurumsal yatırımcıların halka açık piyasayı etkilemeden büyük işlemler yaptığı özel bir platform olan "dark pool" üzerinden sattı. Cipolaro araştırma raporunda, satıcının hisseleri piyasa fiyatının 1,01 dolar altına satmayı kabul ettiğini ve hızlı işlem için 29,5 milyon dolarlık kardan vazgeçtiğini belirtti. Bu durum, yoğunlaştırılmış bir pozisyondan acil çıkış anlamına geliyor.

Büyük işlemler genellikle piyasa duyarlılığını etkiler. Söz konusu satışın ardından Bitcoin (BTC) fiyatı gün içinde %2,8 değer kaybetti. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'a göre piyasa, bu denli büyük bir satışı beklenenden daha iyi karşıladı. Ancak satıcının bu kararı neden aldığı — kişisel kısıtlamalar mı yoksa yatırım stratejisindeki değişiklik mi — henüz bilinmiyor.

ABD'de listelenen Bitcoin ETF'leri, 11 işlem günü boyunca üst üste net sermaye çıkışı kaydetti. Farside Investors verilerine göre, IBIT işleminin yapıldığı gün fonlardan 333,6 milyon dolar çıkış oldu. 14 Mayıs'tan bu yana ETF'lerden toplam 2,9 milyar dolardan fazla sermaye çıkışı gerçekleşti.

Şu anda piyasadaki genel hava istikrarsızlığını koruyor. Crypto Fear & Greed Index, Pazartesi günü 100 üzerinden 29 puan göstererek piyasada "korku" hakim olduğunu işaret etti. Cipolaro'ya göre, balina tarafından kullanılan yöntemler aciliyete işaret ediyor; bu durum yatırımcıların fonlarını geri çekmesi veya bilanço kısıtlamalarıyla ilgili olabilir.