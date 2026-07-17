Dünyanın en büyük içecek üreticisi olan Coca-Cola, Fairlife süt ürünleri markasının bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Hackerlar tarafından gerçekleştirilen fidye yazılımı (ransomware) saldırısı sonucunda şirket, ABD'deki tüm üretim hatlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Bu olay, gıda güvenliği ve endüstriyel sistemlerin siber savunmasının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi rapora göre, hacker saldırısı doğrudan Fairlife işletmesinin teknolojik sistemlerini etkiledi. Coca-Cola yönetimi, üretimin ne zaman normale döneceğine dair henüz net bir tarih açıklamadı. Söz konusu kısıtlamaların sadece ABD'deki fabrikaları kapsadığı, markanın Kanada'daki birimlerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Siber saldırının ekonomik sonuçları

Fairlife markası, Coca-Cola portföyündeki en hızlı büyüyen alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Tahmini hesaplamalara göre, markanın 2024 yılındaki satış hacminin 4 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Üretimin durması, sadece finansal kayıplara değil, aynı zamanda perakende satış ağlarında ürün kıtlığına da yol açabilir.

Gıda ve içecek sektöründeki büyük işletmelere yönelik bu tür saldırılar ilk kez yaşanmıyor. Örneğin, 2019 yılında Arizona Beverages ve geçen yıl distribütör devi UNFI de benzer sorunlarla karşılaşmıştı. O dönemde üretim hatlarını geri yüklemek birkaç hafta sürmüş ve mağaza rafları boşalmıştı.

Uzmanlar, modern üretim süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi nedeniyle hackerların sisteme sızıp kontrolü ele geçirmesi durumunda tüm fabrika faaliyetlerinin felç olduğunu vurguluyor. Coca-Cola şu anda kolluk kuvvetleri ve siber güvenlik uzmanlarıyla iş birliği içinde sistemleri geri yüklemek için çalışıyor.

Coca-Cola ürünleri Özbekistan pazarında oldukça popüler olsa da, Fairlife markası ağırlıklı olarak Kuzey Amerika pazarı için tasarlanmıştır. Ancak küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve siber güvenlik sorunları, uluslararası şirketlerin tüm bölgesel birimleri için ciddi bir uyarı niteliğindedir. Hacker grubu tarafından ne tür taleplerde bulunulduğuna dair henüz detaylı bir bilgi verilmedi.