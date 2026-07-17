Eski OpenAI yöneticisi Ryan Beiermeister, Founders Fund girişim sermayesi fonuna ortak oldu

Sun'iy intellekt (yapay zeka) alanındaki en etkili şirketlerden biri olan OpenAI'ın eski başkan yardımcısı Ryan Beiermeister, Founders Fund girişim sermayesi fonuna ortak (partner) olarak katıldı. Bu atama, Beiermeister'in sadece profesyonel deneyimiyle değil, aynı zamanda yakın zamanda gerçekleşen sansasyonel işten çıkarılma olaylarıyla da gündemde olması nedeniyle Silikon Vadisi'nde büyük ilgi uyandırdı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Ryan Beiermeister, OpenAI'da ürün politikalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak yaklaşık iki yıl görev yaptı. Onun döneminde ChatGPT platformu, tarihteki en hızlı büyüyen uygulama haline geldi. Ancak bu yılın şubat ayında şirketteki görevi beklenmedik bir şekilde sona erdi. TechCrunch'ın haberine göre, bunun nedeni ChatGPT için planlanan "yetişkin modu" (adult mode) özelliğine karşı çıkmasıydı.

Edinilen bilgilere göre, OpenAI yönetimi sohbet robotunun erotik içerik oluşturmasına izin veren bir özelliği uygulamaya koymak istedi, ancak Beiermeister bu fikre şiddetle karşı çıktı. Bu anlaşmazlığın ardından işten çıkarıldı. İlginç olan ise, o ayrıldıktan sonra OpenAI'ın mart ayında bu tartışmalı özellikten vazgeçmeye karar vermesidir.

"Mafya" oyunu ve beklenmedik seçim

Beiermeister'in Founders Fund'a geçişinden önce, şirket tarafından düzenlenen "Mafya" YouTube şovunda aktif rol aldı. Bu oyunda Sam Altman, Palmer Luckey ve Dylan Field gibi teknoloji dünyasının devlerine karşı mücadele etti. Birçok gözlemci, onun oyundaki soğukkanlılığını ve analitik yeteneğini görünce, bunun sadece bir oyun değil, kendine has bir "iş görüşmesi" olduğunu tahmin etti.

Ancak Founders Fund temsilcileri bu tahminleri reddederek, Ryan Beiermeister'in deneyiminin ve fon ekibiyle olan uzun süreli ilişkilerinin temel faktör olduğunu vurguluyor. O, fon ortaklarından Trae Stephens ile on yıldan fazla bir süre önce, Peter Thiel tarafından kurulan Palantir şirketinde birlikte çalışmıştı. O dönemdeki profesyonel ilişkiler, bugünkü ortaklığın temelini oluşturdu.

Founders Fund bünyesinde Beiermeister, artık Palantir ve Meta şirketlerinde edindiği deneyimlerden yararlanacak. Özellikle karmaşık teknolojik çözümler ve yapay zeka odaklı girişimleri desteklemeye odaklanacağını belirtti. Bu durum, fonun gelecekteki yatırım stratejisinde yapay zeka güvenliği ve etik standartlarına daha fazla vurgu yapılacağının bir göstergesi olabilir.

Bu atama, Founders Fund için de stratejik bir öneme sahip. Peter Thiel tarafından kurulan bu fon, her zaman karmaşık ve tartışmalı ancak büyük potansiyele sahip projelere yatırım yapmasıyla tanınır. Beiermeister gibi OpenAI'ın iç süreçlerini iyi bilen bir uzmanın ekibe katılması, fonun yapay zeka pazarındaki konumunu daha da güçlendirecektir.