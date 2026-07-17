Yurevich, Abdukodir Khusanov'u yıldız yapan iki özelliği açıkladı

Belarusli uzman Anatoliy Yurevich Abdukodir Khusanov'un «Manchester City» seviyesine yükselmesinin arkasında sadece hız ve fiziksel gücün olmadığını belirtti. Ona göre, Özbek savunmacıyı yaşıtlarından ayıran en önemli iki özellik var.

Khusanov'daki iki temel güç

Yurevich sport5.by yayınına verdiği röportajda, Khusanov'u 16 yaşından beri tanıdığını vurguladı. Uzman, futbolcunun hızı ve atletizminin dikkat çekici olduğunu, ancak onu üst seviyeye taşıyan faktörlerin farklı olduğunu söyledi.

«Abdukodir'de iki özellik çok üst düzeyde gelişmiş: Birincisi içsel çekirdek, yani karakter. İkincisi ise fantastik öğrenme yeteneği», — dedi Yurevich.

Antrenöre göre, futbolcunun mevcut yeteneği hangi ligde oynadığından daha önemli. Ancak doğal yetenek tek başına yeterli değil; onu geliştirmek için güçlü bir karakter ve yeni bilgileri kabul etme yeteneği şart.

Belaruslu futbolcularda ne eksik?

Yurevich, Belarus futbolunda da yetenekli gençler olduğunu inkar etmedi. Ancak çoğunun yüksek uluslararası seviyeye çıkmasına işe olan tutum ve motivasyon eksikliğinin engel olduğunu belirtti.

Ona göre bazı futbolcular:

doğru antrenman yapmayı bilmiyor;

nihai hedefi net belirlemiyor;

başarı için yeterince çaba sarf etmiyor;

iş sürecine profesyonel değil, amatörce yaklaşıyor.

Khusanov ise antrenörün verdiği görevleri anlayıp onları tam olarak yerine getirmeye çalıştı. Yurevich, tam da bu tutumun onun hızlı gelişiminde belirleyici olduğunu söyledi.

«Antrenör ve futbolcu uyum sağladığında sonuç ortaya çıkar»

Uzman, her futbolcunun bir potansiyel sınırı olduğunu, antrenörün görevinin ise bundan maksimum verim almak olduğunu vurguladı.

Yurevich'e göre antrenör, futbolcuya net bir iş ve gelişim yolu sunmalıdır. Futbolcu ise bu görevleri bilinçli, eksiksiz ve disiplinli bir şekilde yerine getirmelidir.

«İşte bu iki şey uyum sağladığında gerçek bir futbolcu ortaya çıkar», — dedi.

Khusanov örneğinde antrenörün talebi ve futbolcunun işe yaklaşımı bir noktada birleşti. Sonuç olarak, Belarus'ta neredeyse tanınmayan genç savunmacı, birkaç yıl içinde dünyanın en güçlü kulüplerinden birine kadar ulaştı.

Büyük futbola giden yol Minsk'ten başladı

Abdukodir Khusanov, «Bunyodkor» akademisinde yetişti ancak kulübün A takımında resmi maça çıkmadı. 2022'de Belarus'un «Energetik-BGU» kulübüne gitti ve Yurevich yönetiminde yaklaşık üç yıl boyunca gelişti.

Minsk'te hızı, ikili mücadelelerdeki kararlılığı ve savunmadaki hareketleri Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Khusanov da daha sonra Belarus'ta çok iyi bir futbol okulundan geçtiğini vurguladı.

2023 yazında Fransa'nın «Lens» kulübüne transfer oldu. Fransız kulübü, Khusanov'un hızını, fiziksel gücünü ve ikili mücadelelerdeki güvenli oyununu özellikle not etti.

40 milyon avroluk tarihi transfer

2025 Ocak ayında «Manchester City», Khusanov ile 2029 yazına kadar sözleşme imzaladı. O, Premier League kulübüne transfer olan ilk Özbek futbolcu oldu.

Transfer ücreti resmen açıklanmasa da, Reuters anlaşma bedelinin yaklaşık 40 milyon avro olduğunu bildirdi. Bu, Özbek futbol tarihinin rekor transferi oldu.

Khusanov'un Transfermarkt portalındaki güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösteriliyor. «Manchester City»deki ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 47 maçta forma giydi.

Khusanov'un başarısının arkasındaki temel ders

Abdukodir Khusanov'un yolu, yeteneğin tek başına büyük futbol için yeterli olmadığını gösteriyor. Hız ve fiziksel güç potansiyelini açığa çıkarırken; karakter, öğrenme yeteneği ve antrenmanlara ciddi yaklaşım bu potansiyeli sonuca dönüştürdü.

Yurevich'in sözlerine göre, Khusanov'u başkalarından ayıran şey tam olarak bu: O, antrenörün talebini sadece duymakla kalmadı, onu anladı ve pratikte tam olarak uyguladı.

Sizce Abdukodir Khusanov gelecekte dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi?