AMD yeni Ryzen 7 7700X3D işlemcisini tanıttı: Enerji verimliliğinde yeni rekor

·21·Teknoloji
AMD yeni Ryzen 7 7700X3D işlemcisini tanıttı: Enerji verimliliğinde yeni rekor

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, yeni Ryzen 7 7700X3D oyun işlemcisi üzerindeki ambargoyu kaldırdı ve bağımsız test uzmanlarının cihaz hakkındaki verileri yayınlamasına izin verdi. Bu yenilik, sadece yüksek performans değil, aynı zamanda benzersiz bir enerji verimliliği vaat ettiği için modern bilgisayar teknolojileri dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

ixbt.com'a göre, Ryzen 7 7700X3D modeli, büyük kardeşi olan popüler 7800X3D işlemcisinin biraz basitleştirilmiş ve daha uygun fiyatlı bir versiyonudur. Yeni çipin temel özelliği, fiyatı ile güç tüketimi arasındaki dengenin uzmanlar tarafından özel olarak vurgulanmasıdır. Cihaz yaklaşık 330 dolar olarak fiyatlandırılıyor, bu da onu orta seviye oyun sistemleri için en cazip seçenek haline getiriyor.

Performans ve oyun yetenekleri

Yapılan testler, Full HD oyunlarda Ryzen 7 7700X3D'nin bir üst modeli olan 7800X3D'den sadece %3-4 oranında geride kaldığını gösterdi. Günlük kullanımda ve gerçek oyun deneyiminde bu küçük farkı hissetmek neredeyse imkansızdır. Karmaşık iş uygulamalarında ise bu fark %6-7 civarında seyretmektedir, ancak işlemcinin fiyatı ve diğer avantajları bu farkı tamamen telafi etmektedir.

Yeni işlemcinin en güçlü yanı, ısınmaması ve çok düşük enerji tüketmesidir. Günümüzde piyasada bulunan standart masaüstü (desktop) işlemcileri arasında Ryzen 7 7700X3D en tasarruflu model olarak kabul edildi. Bu durum, kullanıcıların pahalı soğutma sistemleri satın alırken tasarruf etmelerine olanak tanır.

Neden önemli?

AMD ürünlerine olan yüksek talebi göz önüne aldığımızda, bu modelin piyasaya sürülmesi, bütçe dostu ancak güçlü bir bilgisayar toplamak isteyenler için tam isabet olacaktır. Özellikle elektrik tüketimini azaltmak ve sistemin sessiz çalışmasını isteyen kullanıcılar için 7700X3D ideal bir seçenektir.

Özetle, AMD ürün yelpazesini genişleterek Intel ile rekabette bir önemli adım daha attı. Yeni işlemcinin temel özellikleri şunlardır:

  • Yüksek seviyede enerji verimliliği;
  • Çalışma sırasında düşük sıcaklık;
  • Oyunlarda yüksek FPS sağlama;
  • Rekabetçi fiyat — 330 dolar;
  • AM5 platformu ile tam uyumluluk.
Uzmanlara göre, Ryzen 7 7700X3D önümüzdeki aylarda en çok satan oyun işlemcilerinden biri olmak için tüm potansiyele sahip. Modern teknolojileri ve tasarrufu bir araya getiren az sayıdaki cihazdan biridir.

AMDRyzenİşlemciTeknolojiGaming
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

San Francisco Belediye Başkanı, Waymo robotaksilerinin neden olduğu trafik sıkışıklığının ardından kuralları sıkılaştırıyorSan Francisco Belediye Başkanı, Waymo robotaksilerinin neden olduğu trafik sıkışıklığının ardından kuralları sıkılaştırıyorBugün, 04:20SpaceX şirketinin Starship V3 roket fırlatışı beklenmedik şekilde durdurulduSpaceX şirketinin Starship V3 roket fırlatışı beklenmedik şekilde durdurulduBugün, 04:20Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit ettiBilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit ettiBugün, 02:51Coca-Cola'nın büyük bir yan kuruluşu siber saldırı nedeniyle üretimi durdurduCoca-Cola'nın büyük bir yan kuruluşu siber saldırı nedeniyle üretimi durdurduBugün, 02:23Elon Musk, xAI projesi için 1 milyar dolara APR Energy şirketini satın aldıElon Musk, xAI projesi için 1 milyar dolara APR Energy şirketini satın aldıBugün, 02:21Eski OpenAI yöneticisi Ryan Beiermeister, Founders Fund girişim sermayesi fonuna ortak olduEski OpenAI yöneticisi Ryan Beiermeister, Founders Fund girişim sermayesi fonuna ortak olduBugün, 01:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi