MLS yeni bir döneme giriyor: Christian Pulisic ve Antoine Griezmann ABD'ye mi gidiyor?

Kuzey Amerika futbolunda yeni bir dönem başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Major League Soccer (MLS) yönetimi ligi dünyanın önde gelen şampiyonaları arasına taşıma konusunda büyük planlarını açıkladı. Komisyon Üyesi Don Garber liderliğindeki yetkililerin ve tanınmış futbolcuların katılımıyla düzenlenen “The Next Chapter” etkinliğinde, ligin gelecek stratejisi ve yıldız futbolcu transferleri ana gündem maddesi oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Don Garber konuşmasında, ABD'nin 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini kaybetmesinin aslında uzun vadede faydalı olduğunu vurguladı. Ona göre, geçen süre zarfında MLS altyapıyı iyileştirmeyi, yeni kulüpler kurmayı ve kadın futbolunu geliştirmeyi başardı. Goal.com'un haberine göre, lig yönetimi artık sadece genç yetenekleri keşfetmeye değil, aynı zamanda Avrupa'da top koşturan dünya yıldızlarını cezbetmeye odaklanıyor.

Yıldızların gözü: Christian Pulisic ve Antoine Griezmann

Etkinliğin en ses getiren haberlerinden biri Milan forveti Christian Pulisic ile ilgili oldu. New York City kulübü temsilcileri, ABD milli takım kaptanını kadrolarında görmeye ilgi duyduklarını resmen doğruladı. Christian Pulisic kariyerine Avrupa'da devam etse de, ülkesine dönme isteğinin ligdeki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

Ayrıca Atletico Madrid efsanesi Antoine Griezmann da MLS'e geçme niyetini gizlemiyor. Fransız forvet, Orlando City projesine ilgi duyduğunu ve ABD'deki yaşam ile spor ortamının kendisini cezbettiğini belirtti. Bu tür transferlerin, MLS'in itibarını Lionel Messi'nin gelişinden sonraki yeni bir aşamaya taşıyacağı şüphesiz.

Altyapı ve gelecek planları

MLS yönetimi, Dünya Kupası'ndan sonraki yedi haftalık arayı verimli kullanarak ligin ticari ve sportif potansiyelini yeniden gözden geçirdi. Gelecekte şu alanlara ağırlık verilmesi planlanıyor:

Genç yerel yetenekleri Avrupa'nın üst düzey kulüplerine hazırlama sistemini iyileştirmek;

Stadyumlardaki teknolojik imkanları genişletmek ve taraftarlar için konforu artırmak;

Yayın hakları aracılığıyla ligin küresel izleyici kitlesini genişletmek;

Avrupa'nın ilk 5 liginden tecrübeli yıldızları transfer etmeye devam etmek.

Don Garber, başarısızlıkların ligin daha güçlü olmasına hizmet ettiğini belirtti. 2026 Dünya Kupası'ndan sonra oluşan enerji, artık iç şampiyonayı dünyanın en çok izlenen liglerinden biri haline getirmeye yönlendirilecek. Futbol uzmanlarına göre, ABD futbol pazarı büyüme zirvesine yaklaşıyor ve bu süreçte Christian Pulisic gibi ulusal kahramanların lige dönüşü belirleyici bir öneme sahip olacak.