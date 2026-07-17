SpaceX şirketinin Starship V3 roket fırlatışı beklenmedik şekilde durduruldu

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, Perşembe günü Güney Teksas'taki test sahasında Starship roket sisteminin geliştirilmiş üçüncü nesil (V3) fırlatışını son saniyelerde iptal etti. Roket motorları ateşlendikten sonra otomatik sistem beklenmedik bir şekilde süreci durdurma kararı aldı. Bu başarısızlık, şirketin teknolojik ve finansal planlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı motorların çalışmaması nedeniyle otomatik koruma sisteminin devreye girdiğini belirtti. Milyarder, "Bazı motorlar ateşlenmedi, bu da fırlatışın otomatik olarak iptal edilmesine yol açtı. Birkaç gün içinde tekrar denemeyi umuyoruz" diye yazdı. SpaceX, bu görev kapsamında üçüncü nesil Starlink uydularını ilk kez uzaya taşımayı planlıyordu.

Teknik arızalar ve fırlatış detayları

Fırlatışa hazırlık süreci başlangıçta plana uygun ilerliyordu. Geri sayımın son dakikasında kısa süreli bir duraklama yaşandı ancak sorun hızla giderilerek sürece devam edildi. Ancak fırlatış anında su püskürtme sistemi devreye girip Super Heavy güçlendirici aşamasının motorları ateşlendiği sırada sistem tamamen kapandı. SpaceX yayınındaki grafik verilerine göre, dört yeni Raptor motoru ateşlenmedi.

Hatırlatmak gerekirse, bu Starship V3 modelinin ikinci fırlatma denemesiydi. Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk test uçuşu çelişkili sonuçlarla sona ermişti. O zaman roket fırlatma rampasından yükselmeyi başarmış olsa da, Super Heavy güçlendiricisi Meksika Körfezi'ne iniş sırasında başarısız olmuştu. Bunun ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bir inceleme başlatmış ve ancak bu haftanın başında yeniden fırlatış izni vermişti.

Finansal kayıplar ve piyasa tepkisi

Bu başarısız deneme, SpaceX için talihsiz bir zamana denk geldi. Şirket, 12 Haziran'da tarihi bir IPO (halka arz) süreci gerçekleştirerek 85 milyar dolardan fazla fon sağlamıştı. O dönemde şirket değeri Amazon ve Microsoft gibi devlerin seviyesine yaklaşmış olsa da, son bir ay içinde hisse fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

Perşembe günkü başarısız fırlatışın ardından, SpaceX hisseleri piyasa kapanışından sonra yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Şu anda hisse senedi fiyatları, IPO sırasındaki 135 dolarlık seviyenin bile altına düşmüş durumda. Bu durum, yatırımcılar arasında şirketin yakın gelecekteki planlarına dair endişeleri artırıyor.

Starship ve Starlink projeleri, SpaceX stratejisinin temel direklerini oluşturuyor. Şirket, "yörünge veri merkezleri" konseptinin ekonomik açıdan karlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Starlink şu anda SpaceX işinin en karlı ve tek gelir getiren kısmı olmaya devam ediyor, bu nedenle yeni nesil uyduları başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirmek şirket için hayati önem taşıyor.