Elon Musk, xAI projesi için 1 milyar dolara APR Energy şirketini satın aldı

·20·Teknoloji
Elon Musk, xAI projesi için 1 milyar dolara APR Energy şirketini satın aldı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, yapay zeka girişimi xAI projesine enerji sağlamak amacıyla büyük bir satın alma gerçekleştirdi. Electrek tarafından yayınlanan bilgilere göre, milyarder mobil gaz ve dizel türbinleri filosunu yöneten APR Energy şirketini bünyesine kattı. Bu anlaşmanın herhangi bir resmi duyuru yapılmadan ve dikkat çekmeden gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

APR Energy, toplam kapasitesi 1 GW'ı aşan mobil enerji santrallerine sahiptir. Böylesine devasa bir enerji kaynağı, Musk'ın yapay zeka merkezleri, özellikle de NVIDIA çipleriyle çalışan süper bilgisayarlar için hayati önem taşıyor. Sektör uzmanlarına göre, yapay zeka modellerini eğitmek ve desteklemek için harcanan elektrik enerjisi miktarı, geleneksel veri merkezlerinden birkaç kat daha fazladır.

Gizli anlaşmanın detayları

Bu satın almaya ilişkin bilgiler, Federal Ticaret Komisyonu'nun 14 Mayıs tarihli belgeleriyle ortaya çıktı. İlginç olan ise anlaşmanın ek bir antitröst incelemesine gerek kalmadan onaylanmasıdır. Belgelerde kesin bir rakam belirtilmese de uzmanlar, APR Energy'nin değerini en az 1 milyar doların üzerinde tahmin ediyor. Bu satın alma, Musk'ın enerji bağımsızlığına ulaşma yolundaki stratejik bir adımı olarak görülüyor.

Şu anda xAI şirketinin veri merkezlerinde onlarca türbinin kurulu olduğu biliniyor. Ancak bu durum, çevre aktivistlerinin ve yerel yönetim yetkililerinin tepkisine yol açıyor. Söz konusu türbinlerin çevreyi önemli ölçüde kirletebileceği belirtilirken, Musk'ın projenin hızı için çevresel standartları göz ardı ettiğine dair haberler yayılıyor.

Enerji krizi ve yapay zeka

Modern teknoloji dünyasında enerji açığı en büyük sorunlardan biri haline geliyor. Google, Microsoft ve Amazon gibi devler veri merkezleri için nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparken, Elon Musk mobil türbinlerle hızlı bir çözüm bulmayı tercih etti. APR Energy türbinleri, ihtiyaç duyulduğunda her bölgeye taşınabilmesi ve kısa sürede devreye alınabilmesiyle öne çıkıyor.

Veri merkezlerini sürdürülebilir enerjiyle beslemek küresel bir zorunluluktur. Musk'ın bu deneyimi, en ileri teknoloji şirketlerinin bile geleneksel yakıt kaynaklarından tamamen vazgeçemediğini gösteriyor. xAI projesi kapsamında geliştirilen Grok sohbet robotunun sonraki nesilleri, tam olarak bu türbinlerin sağladığı enerjiyle eğitilecek.

Özetle, Elon Musk'ın bu satın alması, yapay zeka yarışında liderliği ele geçirme niyetinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sadece yazılım ve çiplere değil, aynı zamanda bunların kesintisiz çalışmasını sağlayan altyapıya da milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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