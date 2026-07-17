San Francisco Belediye Başkanı, Waymo robotaksilerinin neden olduğu trafik sıkışıklığının ardından kuralları sıkılaştırıyor

·5·Teknoloji
San Francisco Belediye Başkanı, Waymo robotaksilerinin neden olduğu trafik sıkışıklığının ardından kuralları sıkılaştırıyor

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, teknolojik inovasyonları desteklemesine rağmen, sürücüsüz araçların faaliyetlerini düzenlemek için daha katı önlemler alınması çağrısında bulundu. Buna, bu yıl 4 Temmuz'da Waymo robotaksilerinin karıştığı ve şehir sokaklarını saatlerce felç eden büyük trafik sıkışıklığı neden oldu. Bu olay, otonom araçların beklenmedik durumlardaki davranışlarına ilişkin endişeleri daha da artırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Belediye Başkanı Lurie eyalet düzenleyicilerine resmi bir mektup göndererek robotaksiler için yeni ve daha katı gereklilikler getirilmesini talep etti. Sorun şu ki, tatil etkinlikleri sırasında düzinelerce Waymo aracı, şarjlarının bitmesi veya teknik arızalar nedeniyle yolun ortasında durdu. Bu durum sadece normal sürücülerin değil, aynı zamanda toplu taşıma araçlarının ve acil durum hizmet araçlarının da hareketini engelledi.

Acil durumlarda güvenilirlik sorunu

Daniel Lurie mektubunda, Kaliforniya eyaletinin mevcut mevzuatının otonom araçların acil durumlardaki hareketlerini tam olarak kapsamadığını vurguladı. Ona göre, robotaksilerin sadece normal koşullarda güvenli bir şekilde gitmesi değil, aynı zamanda kitlesel etkinlikler veya elektrik kesintileri gibi beklenmedik olaylar sırasında da güvenilir bir şekilde çalışması gerekiyor. Belediye başkanına göre, mevcut düzenlemeler bu tür karmaşık durumlara hazır değil.

Önerilen yeni düzenlemeye göre, robotaksi üreticisi şirketlerin aşağıdaki dört temel yeteneği sergilemesi gerekiyor:

  • Arızalı veya durmuş araçları derhal trafik şeritlerinden kaldırmak;
  • Güzergahları, hizmet alanlarını ve yolcu alma noktalarını gerçek zamanlı olarak değiştirebilmek;
  • Yerel devlet kurumlarıyla gerçek zamanlı operasyonel verileri paylaşmak;
  • Büyük insan kalabalığı ve karmaşık trafik koşullarında çalışma konusunda özel testlerden geçmek.
Şu anda San Francisco bölgesinde yaklaşık 1000 Waymo robotaksisi hizmet veriyor. Bu rakamla bölgedeki en büyük operatör konumunda. Ayrıca, Amazon'un sahibi olduğu Zoox ve Uber ile ortaklaşa yürütülen robotaksi projeleri de pazarda yer edinmeye çalışıyor. Tesla ise henüz tam otonom sürücüsüz sürüş için izne sahip değil ve sürücü denetimindeki hizmetleri sunuyor.

San Francisco ve Silikon Vadisi, uzun süredir otonom teknolojiler için ana test alanı olmuştur. Nuro, Waymo ve Zoox gibi altı şirket sürücüsüz testler yapma hakkına sahiptir. Ancak son olaylar, teknolojik ilerlemenin yanı sıra kentsel altyapıyı ve kamu güvenliğini sağlamak için yasal çerçevenin de güncellenmesi gerektiğini göstermektedir.

Uzmanlar, Kaliforniya kurallarının ABD'nin diğer eyaletlerine göre çok daha katı olmasına rağmen, Waymo ile ilgili durumun sistemde hala eksiklikler olduğunu kanıtladığını belirtiyor. Belediye başkanının önerileri kabul edilirse, bu sadece San Francisco için değil, dünya genelindeki robotaksi faaliyetlerinin düzenlenmesi için de yeni bir standart olabilir.

WaymoRobotaksiSan FranciscoTeknolojiOtonom Araç
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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