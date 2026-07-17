Lautaro Martinez gözyaşlarına hakim olamadı: Arjantin, İngiltere'yi yenerek finale yükseldi

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı oynanan dramatik mücadeleyi kazanarak üst üste ikinci kez dünya kupası finaline adını yazdırdı. Atlanta'daki stadyumda gerçekleşen karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Lautaro Martinez, galibiyet golünü atarak maçın kahramanı oldu. Maç sonu röportajında Interli forvet, duygularına hakim olamayarak canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma beklenmedik bir senaryoyla ilerledi. İngiltere milli takımı maç boyunca 1-0 önde götürdüğü oyunda, 81. dakikada oyuna giren Martinez maçın kaderini değiştirdi. Önce Enzo Fernandez skoru eşitledi, ardından 92. dakikada Lautaro Martinez, Lionel Messi'nin ortasında topu kafayla ağlara göndererek "Albiceleste"ye galibiyeti getirdi. Goal.com'un haberine göre, bu zafer Arjantin'i Pazar günü İspanya ile oynanacak büyük finale taşıdı.

Aile değerleri ve sonsuz heyecan

Maç sonrası röportajında Lautaro Martinez, çocukluğunu ve profesyonel futbolcu olma yolundaki zorlukları anımsadı. "Bu çok güçlü bir duygu. Babamın bana ilk kramponlarımı aldığı günleri hatırlıyorum... Her zaman böyle önemli bir gol atmayı hayal etmiştim. Bu büyük bir sevinç. Yedek kulübesinde otururken Facundo Medina'ya da bunu hayal ettiğimi söylemiştim," diyor gözyaşları içinde forvet oyuncusu.

Forvet, başarısını annesine adadı ve onun hayatındaki yerinin paha biçilemez olduğunu vurguladı. Martinez'e göre annesi, heyecandan dolayı hala oğlunun maçlarını izleyemiyor ve maç esnasında dikkatini dağıtmak için başka işlerle uğraşıyor. Martinez, Racing Club'a gittiği dönemdeki annesinin emeklerini ve ailesinin desteğini en büyük ödül olarak gördüğünü belirtti.

Arjantin milli takımının bu turnuvadaki yolu sabır ve irade üzerine kurulu. Takım, çeyrek finalde İsviçre'yi, daha öncesinde ise Mısır ve Yeşil Burun Adaları gibi takımları zorlanarak mağlup etmişti. İngiltere karşısında da Lionel Scaloni'nin öğrencileri rakibin yorulmasını bekledi ve maçın sonunda oluşan boşluklardan iyi yararlandı.

Lautaro Martinez, İngiltere milli takımının bir saat boyunca yoğun baskı kurduğunu ancak golü attıktan sonra savunmaya çekildiğini belirtti. Bu durum Arjantin'e oyunu kontrol etme ve ataklar geliştirme fırsatı tanıdı. Artık son dünya şampiyonları, unvanlarını korumak için İspanya karşısına çıkacaklar.