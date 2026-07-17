Casillas'tan final öncesi Arjantin'e sert mesaj

·38·Spor
Casillas'tan final öncesi Arjantin'e sert mesaj

2026 Dünya Kupası finali yaklaştıkça İspanya ile Arjantin arasındaki rekabet kızışıyor. İspanya Milli Takımı'nın efsanevi kalecisi Iker Casillas, final maçı öncesinde son şampiyona iddialı bir mesaj gönderdi.

«Dördüncü yıldız olmayacak»

Basında yer alan haberlere göre Casillas, Arjantin'in dördüncü kez dünya şampiyonu olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eski kaleciye atfedilen paylaşımda, «Arjantin, dördüncü yıldızı alamayacaksınız! Biz ikinci yıldız için gidiyoruz! Haydi İspanya!» ifadeleri yer aldı.

Bu sözler, final öncesinde İspanyol taraftarların moralini ve takıma olan güvenini yansıttı.

İspanya ikinci şampiyonluğa yakın

İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Takım, ilk ve şu ana kadarki tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da kazanmıştı.

O turnuvada İspanya'nın kalesini bizzat Casillas korumuş ve takım kaptanı olarak Dünya Kupası'nı havaya kaldırmıştı. Şimdi, 16 yıl sonra yeni nesilden o tarihi başarıyı tekrarlamalarını bekliyor.

Arjantin dördüncü yıldız için mücadele edecek

Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu oldu. Lionel Messi önderliğindeki takım, İspanya'yı mağlup ederse üst üste ikinci ve tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'nı müzesine götürecek.

Arjantin ayrıca 1962'deki Brezilya'dan sonra şampiyonluk unvanını üst üste iki turnuvada koruyan ilk takım olabilir. İspanya ise 2010'dan sonra ikinci yıldızını kazanmaya çalışacak.

Finalde iki nesil ve iki stil karşı karşıya

Final maçında Lionel Messi liderliğindeki üretken Arjantin, Lamine Yamal ve Rodri önderliğindeki İspanya'ya karşı sahaya çıkacak.

Arjantin turnuvanın en çok gol atan takımı olurken, İspanya sağlam savunmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle finalin, hücum futbolu ile top kontrolüne dayalı iki farklı oyun tarzının çarpışmasına sahne olması bekleniyor.

Tüm sorular sahada cevaplanacak

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrinde oynanacak.

Casillas, Arjantin'in dördüncü yıldıza ulaşamayacağını kendinden emin bir şekilde dile getirdi. Ancak bu iddialı tahmin gerçekleşecek mi yoksa Messi bir kez daha tarih mi yazacak; kesin cevap finalde belli olacak.

Sizce İspanya ikinci yıldızını mı kazanacak, yoksa Arjantin dördüncü kez şampiyon mu olacak?

Dünya KupasıIker CasillasLionel MessiİspanyaArjantin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kokand-1912 savunmayı güçlendirdi: Yeni transfer açıklandıKokand-1912 savunmayı güçlendirdi: Yeni transfer açıklandıBugün, 09:29Yurevich, Abdukodir Khusanov'u yıldız yapan iki özelliği açıkladıYurevich, Abdukodir Khusanov'u yıldız yapan iki özelliği açıkladıBugün, 09:19MLS yeni bir döneme giriyor: Christian Pulisic ve Antoine Griezmann ABD'ye mi gidiyor?MLS yeni bir döneme giriyor: Christian Pulisic ve Antoine Griezmann ABD'ye mi gidiyor?Bugün, 08:31Harry Kane acı mağlubiyet sonrası: “İçimde bir boşluk hissediyorum”Harry Kane acı mağlubiyet sonrası: “İçimde bir boşluk hissediyorum”Bugün, 01:54Lautaro Martinez gözyaşlarına hakim olamadı: Arjantin, İngiltere'yi yenerek finale yükseldiLautaro Martinez gözyaşlarına hakim olamadı: Arjantin, İngiltere'yi yenerek finale yükseldiBugün, 01:18IShowSpeed'den Lamine Yamal'a çağrı: Messi ve Arjantin'i durdurmasını istediIShowSpeed'den Lamine Yamal'a çağrı: Messi ve Arjantin'i durdurmasını istediBugün, 00:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı