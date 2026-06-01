ABD Kongresi geri dönüyor ve istihdam raporu: Haftalık kripto analizi

Yeni haftada ABD Kongresi'nin çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyor. Bu durum, kripto para piyasası ve dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik yeni yasal girişimler için önemli bir dönemin başladığını gösteriyor. Ayrıca, GENIUS projesiyle ilgili kamuoyu görüşmelerinin sona ermesi yatırımcıların odak noktasında olacak. Bu konuda bildiriyor Coindesk.com.

Makroekonomik cephede ise ABD iş gücü piyasasına ilişkin bir sonraki istihdam raporunun açıklanması bekleniyor. Bu veriler, Fed'in faiz oranlarını düşürme konusundaki sonraki adımlarını belirleyebilir. İşsizlik oranı ve yeni istihdam verileri, Bitcoin ve Ethereum gibi temel varlıkların fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Haftalık kripto analizi kapsamında, blok zinciri ekosistemindeki önemli güncellemeler ve büyük ekonomik olayların bir listesi oluşturuldu. Teknoloji hisseleri ile kripto piyasası arasındaki korelasyon yüksek seyretmeye devam ettiği için yatırımcıların Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin hareketlerini de takip etmeleri gerekiyor.

Hafta boyunca beklenen ekonomik değişimlerin arka planında, USD endeksi ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da dijital varlık piyasasındaki likiditeyi etkileyebilir. Kripto topluluğu, özellikle ABD'li kanun yapıcıların dijital para birimlerine yönelik tutumunu yakından izliyor.