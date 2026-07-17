IShowSpeed'den Lamine Yamal'a çağrı: Messi ve Arjantin'i durdurmasını istedi

Dünyaca ünlü yayıncı ve Cristiano Ronaldo'nun sıkı hayranı olan IShowSpeed, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde beklenmedik bir çıkış yaptı. İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal'a seslenen yayıncı, Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'e karşı galibiyet almaları için yalvardı. Bu çağrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, IShowSpeed, idolü Cristiano Ronaldo'nun baş rakibi Lionel Messi'nin üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmasından büyük endişe duyuyor. Portekiz milli takımının son 16 turunda elenmesinin ardından tüm gözler Messi ve Arjantin'in finale giden yolculuğuna çevrildi. Yayıncı için bu durum "gerçek bir felaket" olarak değerlendiriliyor.

Canlı yayın sırasında duygularına hakim olamayan IShowSpeed, Barcelona ve İspanya'nın kanat oyuncusuna hitaben: "Lamine, lütfen bizi kurtar. Arjantin'i yen. Eğer Messi bir kez daha Dünya Kupası'nı havaya kaldırırsa, bir Ronaldo hayranı olarak ne diyeceğimi bilemem. Her şeyi yapabilirsin, bizi bu utançtan kurtar" diye bağırdı.

Tarihi karşılaşma ve GOAT tartışması

New York'taki stadyumda gerçekleşecek final, sadece iki güçlü takım arasındaki bir mücadele değil, aynı zamanda futbol tarihindeki en iyi oyuncu (GOAT) statüsü için de belirleyici bir nokta olması bekleniyor. Lionel Messi, turnuvada sergilediği fenomen performansla 8 gol ve 4 asiste imza attı. Yarı finalde İngiltere'yi mağlup etmede başrol oynadı.

Lamine Yamal ise bu turnuvada en iyi formunda görünmüyor. 19 yaşındaki futbolcu şu ana kadar bir gol ve bir asist kaydetti. Ancak, beklenmedik kararları ve bireysel yeteneği İspanya'nın en büyük kozu olmaya devam ediyor. IShowSpeed, tam da bu yeteneğin Messi'nin yeni bir şampiyonluk kazanmasına engel olmasını umuyor.

Özbek futbolseverler arasında da Messi ve Ronaldo hayranları arasındaki tartışmalar her zaman hararetli geçiyor. Bu final maçı sadece dünya şampiyonunu belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır süren iki büyük futbolcu arasındaki rekabete de son noktayı koyabilir. Arjantin kazanırsa, Messi'nin başarılarının Ronaldo hayranları için ulaşılamaz bir seviyeye çıkacağı kesin.

Final maçının 19 Temmuz'da oynanması planlanıyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu maçta Lamine Yamal, yayıncının isteğini yerine getirebilecek mi yoksa Lionel Messi efsanevi kariyerini bir altın madalya ile daha mı taçlandıracak, bunu zaman gösterecek. Şimdilik ise Speed'in bu duygusal çıkışı sosyal medyada trend olmaya devam ediyor.

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