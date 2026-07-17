NASA gözlemevi kurtarılıyor: LINK aracı yörüngedeki ciddi arızaları giderdi

·20·Teknoloji
NASA gözlemevi kurtarılıyor: LINK aracı yörüngedeki ciddi arızaları giderdi

Katalyst Space tarafından geliştirilen ve NASA'nın Neil Gehrels Swift Observatory gözlemevinin ömrünü uzatmayı amaçlayan LINK servis aracı, uzaydaki karmaşık testleri başarıyla geçti. Daha önce aracın yön belirleme sisteminde ciddi arızalar meydana gelmişti, ancak mühendisler uzaktan yazılım güncellemesi yaparak görevi kurtarmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

3 Temmuz'da uzaya fırlatılan LINK aracı, şu anda ana görevini yerine getirmeden önceki hazırlık aşamasının yarısını tamamladı. Bu cihaz uzayda adeta bir "kurtarıcı" görevi görüyor: Swift gözlemevi ile kenetlenip onun yörüngesini yükseltmesi gerekiyor. Bu operasyon, bilimsel istasyonun hizmet ömrünü birkaç yıl uzatmayı mümkün kılacak.

Yazılımdaki acil değişiklikler

Uçuşun ilk günlerinde uzmanlar bir dizi teknik sorunla karşılaştı. Özellikle iletişim sistemindeki kesintiler ve aracın uzaydaki konumunu kontrol eden tepki tekerleklerinden birinin arızalanması görevi tehlikeye attı. ixbt.com verilerine göre, mühendisler acilen kontrol algoritmalarını gözden geçirerek yeni yazılım kodunu yörüngeye gönderdi.

Bu güncelleme, aracın kararlılığını geri kazandırmaya ve iletişim kalitesini artırmaya hizmet etti. Şu anda LINK, ksenon yakıtıyla çalışan elektrikli motorlarını başarıyla test etti. Tam da bu motorlar sayesinde gözlemevine yavaşça yaklaşacak ve birkaç ay boyunca onu daha yüksek bir yörüngeye itecek.

Katalyst Space temsilcileri, bu tür servis görevlerinin uzay araştırmalarında yeni bir dönem açtığını belirtiyor. İnsanlı görevler gerçekleştirmeden, otomatik cihazlar yardımıyla değerli bilimsel gözlemevlerini onarmak ve ömürlerini uzatmak ekonomik açıdan oldukça verimli kabul ediliyor.

Şu anda LINK aracı, Swift gözlemevi ile kenetlenmek için son hazırlıklarını yapıyor. Eğer bu görev başarıyla sonuçlanırsa, gelecekte faaliyetine devam edebilecek diğer birçok eski uydu için de benzer "yörünge hizmetlerinin" uygulanması bekleniyor.

NASAUzayTeknolojiKatalyst SpaceSwift Observatory
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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