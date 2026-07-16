Google Vids, yapay zeka ile kullanıcının dijital avatarını oluşturuyor

·0·Teknoloji
Google Vids, yapay zeka ile kullanıcının dijital avatarını oluşturuyor

Google, Google Vids platforması için büyük bir güncelleme duyurdu. Artık bu servis, kullanıcılara sadece hazır şablonları kullanma imkanı değil, aynı zamanda kendi görünümüne ve sesine sahip kişisel dijital avatarlarını oluşturma fırsatı da sunuyor. Bu teknolojinin video içerik üretim sürecini kökten basitleştirmesi, kurumsal iletişim ve eğitim alanında yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konu hakkında Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni işlevin çalışması için kullanıcının sisteme kendi selfie fotoğrafını ve ses örneğini yüklemesi yeterli. Ardından yapay zeka, kullanıcının bir kopyasını oluşturur ve bu kopya, verilen metinleri tıpkı gerçek bir insan gibi seslendirir. ixbt.com verilerine göre, bu güncelleme Google Vids platformunu basit bir sunum aracından tam teşekküllü bir video düzenleme alanına dönüştürüyor.

Gemini Omni entegrasyonu ve düzenleme yetenekleri

Google Vids artık Gemini Omni çok modlu yapay zeka modeli ile zenginleştirildi. Bu, kullanıcıların metin komutları (prompt) ve bağlantı olarak yüklenen görseller yardımıyla karmaşık videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Sistem sadece yeni kareler oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonda çekilen videoların arka planını değiştirebiliyor, aydınlatma seviyesini düzeltebiliyor veya çeşitli görsel efektler ekleyebiliyor.

En önemli yeniliklerden biri, adım adım düzenleme işlevidir. Eskiden yapay zekanın oluşturduğu videoda küçük bir hata olduğunda her şeye sıfırdan başlamak gerekirdi. Artık Gemini Omni sayesinde videonun istenen kısmına hassas değişiklikler yapmak, kareyi ayrı ayrı düzenlemek veya öğeleri değiştirmek mümkün.

Güvenlik ve kullanım kısıtlamaları

Google, dijital avatarlarının kötü niyetli amaçlarla kullanılmasını önlemek için katı önlemler alıyor. Oluşturulan her avatar kullanıcının kişisel Google hesabına bağlanıyor ve videolara SynthID teknolojisi kullanılarak görünmez filigranlar (watermark) ekleniyor. Bu, içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirlemeye yardımcı oluyor.

Şimdilik kişisel avatar oluşturma imkanının sadece belirli bölgelerdeki 18 yaşından büyük kullanıcılar için açık olacağı belirtiliyor. Google, bu aracı öncelikle Google Workspace kullanıcıları, yani iş dünyası temsilcileri için tasarladı. Şirket içi haberler, personel eğitimi ve talimat hazırlama süreçlerinde bu teknoloji, zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Bu adımla Google, pazardaki HeyGen, Synthesia ve D-ID gibi yapay zeka tabanlı video hizmetleriyle ciddi bir rekabete giriyor. OpenAI kendi Sora modelini halka sunmayı geciktirirken, Google hazır ürünü kendi ekosistemine entegre etmeye başladı.

GoogleYapay ZekaGeminiGoogle VidsTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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