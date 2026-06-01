Trump İran ile anlaşma umudunu koruyor: Bitcoin haftaya düşüşle başladı

Bitcoin (BTC), ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla Haziran ayını yeni yerel düşüşlerle karşıladı. Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran hedeflerine yönelik saldırı haberleri, kripto piyasasındaki oynaklığın ana kaynağı olmaya devam ediyor. Bu konuda Cointelegraph.com bilgi veriyor.

Askeri hareketliliğin artması, aylık kapanışın ardından BTC fiyatı üzerinde baskı oluşturdu ve varlığın değeri 73.000 USD seviyesinin altına geriledi. TradingView verilerine göre, haftalık ve aylık mumların kapanışından birkaç saat sonra fiyat keskin bir düşüş yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social ağındaki gönderisinde İran ile olası bir anlaşmadan bahsetti. Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu hem ABD hem de bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak" diye yazdı. Trump, sürecin yavaşlamasının nedeninin İran değil, ABD içindeki siyasi direniş olduğunu vurguladı.

Bitcoin baskı altında kalmaya devam ederken, ABD borsası kripto dünyasının aksine yükseliş eğilimini sürdürüyor. S&P 500 vadeli işlemleri haftaya %0,25'lik bir artışla başladı. Geçtiğimiz hafta birçok kez rekor seviyeleri tazeleyen hisse senedi piyasasındaki rallinin ana itici gücü olarak yapay zeka (AI) teknolojileri görülüyor.

Mosaic Asset Company analistlerine göre, son haftalarda borsayı hareketlendiren temel faktörler değişmedi. Kripto para piyasası ise jeopolitik duruma karşı daha hassas kalmaya devam ediyor ve yatırımcılar Haziran ayının ilk günlerinde temkinli hareket ediyor.