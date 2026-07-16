Sogdiana Zomin'de uyandı: Ljupcho Doriev yine gol attı

Özbekistan Süper Ligi'nin 12. haftasında Sogdiana önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Cizzah temsilcisi, Zomin'de Xorazm'ı 2-0 mağlup ederek puan tablosunda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına büyük bir adım attı.

Kendi kalesine gol Sogdiana'ya üstünlük getirdi

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi ekip inisiyatifi eline almaya çalıştı. Skor 19. dakikada açıldı; resmi maç raporuna göre Xorazm oyuncusu Abbos Otaxonov topu kendi ağlarına gönderdi.

Erken gelen gol, Ulugbek Bakaev'in öğrencilerine maçı daha rahat sürdürme imkanı tanıdı. Xorazm ise devre arasına kadar skoru eşitleyemedi.

Doriev sezonun sekizinci golünü attı

İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Ljupcho Doriev ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi. Kuzey Makedonyalı futbolcu 50. dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Bu, Doriev'in mevcut Süper Lig sezonundaki sekizinci golü oldu. Böylece Sogdiana'nın lideri, gol krallığı yarışındaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın takipçileri şu ana kadar altışar gol kaydetti.

Cizzah ekibi üç basamak yükseldi

Sogdiana, 12. hafta öncesinde 9 puanla 15. sırada yer alıyordu. Xorazm karşısında alınan galibiyetten sonra takımın puanı 12'ye yükseldi ve Cizzah temsilcisi 12. sıraya yerleşti.

Xorazm ise 13 puanla 10. sırada kaldı. Ürgenç temsilcisi 12 maçta dört mağlubiyet aldı.

Maçın temel bilgileri

Turnuva Süper Lig, 12. hafta Karşılaşma Sogdiana — Xorazm Skor 2:0 Tarih 16 Temmuz Yer Zomin Goller kendi kalesine, 19; Ljupcho Doriev, 50 Sogdiana'nın puanı 12 Xorazm'ın puanı 13

Sogdiana için bu galibiyet sadece üç puan değil, aynı zamanda sezonun geri kalanı için önemli bir moral kaynağı oldu. Şimdi Ulugbek Bakaev'in ekibi, alt sıralardan daha da uzaklaşmak için istikrarlı sonuçlar almalı.

Sizce Ljupcho Doriev sezon sonunda Süper Lig gol kralı olabilir mi?