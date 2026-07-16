Uber, Delivery Hero platformasını 14,8 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük ulaşım ve teslimat hizmeti operatörlerinden biri olan Uber, Alman Delivery Hero markasını satın almak için resmi bir anlaşmaya vardı. Toplam değeri 14,8 milyar dolar olan bu anlaşmanın, Uber'in küresel pazar payını neredeyse iki katına çıkarması bekleniyor. Bu stratejik hamle sonucunda şirket; Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya'da yaklaşık 100 yeni pazara giriş yapacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu işlem tamamen hisse senedi takası şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Delivery Hero, Uber Eats hizmetinin halihazırda mevcut olduğu 14 ülkedeki işini, New York merkezli yatırım firması SSW Partners'a 1,6 milyar dolara satmak için ayrı bir sözleşme imzaladı. Bu adım, pazardaki tekelleşmeye karşı düzenleyici kurumların itirazlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Küresel pazarda yeni güç dengesi

Şu anda Uber, Delivery Hero'nun en büyük hissedarlarından biri konumunda. Anlaşmanın başarıyla tamamlanması için Uber'in en az yüzde 50 artı bir hisse payına sahip olması şart koşuldu. Bir diğer büyük hissedar olan Prosus şirketi de yüzde 17'lik hissesini satmayı kabul etti. Tüm süreçler başarıyla tamamlanırsa Uber, Çin dışındaki dünyanın en büyük teslimat platformu haline gelecek.

Bu genişleme, Uber'e DoorDash ve Just Eat gibi ana rakipleriyle mücadelede büyük bir avantaj sağlayacak. Şirket, sadece yemek teslimatı değil, aynı zamanda genel mobilite hizmetlerini de yeni bölgelerde hızla geliştirmeyi hedefliyor. Bu durum, kullanıcılar için tek bir ekosistem içinde daha fazla hizmetten yararlanma imkanı yaratacak.

Stratejik hedefler ve gelecek planları

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada, bu birleşmenin müşteriler ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratacağını belirtti. "Ulaşım ve teslimat hizmetlerini birlikte sunduğumuz pazar sayısını neredeyse iki katına çıkaracağız. Bu, kanıtlanmış platformumuzu küresel ölçekte genişletmemize hizmet edecek" dedi.

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de bu tür büyük anlaşmalar dolaylı olarak etkili olabilir. Küresel devlerin genişlemesi, bölgesel lojistik ve teslimat servislerinde rekabetin artmasına, yeni teknolojilerin daha hızlı gelmesine ve hizmet kalitesinin yükselmesine ivme kazandıracaktır. Şimdilik anlaşmanın çeşitli ülkelerdeki antitröst kurumları tarafından incelenmesi bekleniyor.

Özetle, 14,8 milyar dolarlık bu satın alma, teknoloji dünyasında yılın en büyük olaylarından biri haline geldi. Uber, iş modelini sadece yolcu taşımacılığından tam kapsamlı bir lojistik ve servis ekosistemine dönüştürme yolunda en önemli adımı attı.