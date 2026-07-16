Uber, Delivery Hero platformasını 14,8 milyar dolara satın alıyor

·1·Teknoloji
Uber, Delivery Hero platformasını 14,8 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük ulaşım ve teslimat hizmeti operatörlerinden biri olan Uber, Alman Delivery Hero markasını satın almak için resmi bir anlaşmaya vardı. Toplam değeri 14,8 milyar dolar olan bu anlaşmanın, Uber'in küresel pazar payını neredeyse iki katına çıkarması bekleniyor. Bu stratejik hamle sonucunda şirket; Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya'da yaklaşık 100 yeni pazara giriş yapacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu işlem tamamen hisse senedi takası şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca Delivery Hero, Uber Eats hizmetinin halihazırda mevcut olduğu 14 ülkedeki işini, New York merkezli yatırım firması SSW Partners'a 1,6 milyar dolara satmak için ayrı bir sözleşme imzaladı. Bu adım, pazardaki tekelleşmeye karşı düzenleyici kurumların itirazlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Küresel pazarda yeni güç dengesi

Şu anda Uber, Delivery Hero'nun en büyük hissedarlarından biri konumunda. Anlaşmanın başarıyla tamamlanması için Uber'in en az yüzde 50 artı bir hisse payına sahip olması şart koşuldu. Bir diğer büyük hissedar olan Prosus şirketi de yüzde 17'lik hissesini satmayı kabul etti. Tüm süreçler başarıyla tamamlanırsa Uber, Çin dışındaki dünyanın en büyük teslimat platformu haline gelecek.

Bu genişleme, Uber'e DoorDash ve Just Eat gibi ana rakipleriyle mücadelede büyük bir avantaj sağlayacak. Şirket, sadece yemek teslimatı değil, aynı zamanda genel mobilite hizmetlerini de yeni bölgelerde hızla geliştirmeyi hedefliyor. Bu durum, kullanıcılar için tek bir ekosistem içinde daha fazla hizmetten yararlanma imkanı yaratacak.

Stratejik hedefler ve gelecek planları

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada, bu birleşmenin müşteriler ve hissedarlar için uzun vadeli değer yaratacağını belirtti. "Ulaşım ve teslimat hizmetlerini birlikte sunduğumuz pazar sayısını neredeyse iki katına çıkaracağız. Bu, kanıtlanmış platformumuzu küresel ölçekte genişletmemize hizmet edecek" dedi.

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de bu tür büyük anlaşmalar dolaylı olarak etkili olabilir. Küresel devlerin genişlemesi, bölgesel lojistik ve teslimat servislerinde rekabetin artmasına, yeni teknolojilerin daha hızlı gelmesine ve hizmet kalitesinin yükselmesine ivme kazandıracaktır. Şimdilik anlaşmanın çeşitli ülkelerdeki antitröst kurumları tarafından incelenmesi bekleniyor.

Özetle, 14,8 milyar dolarlık bu satın alma, teknoloji dünyasında yılın en büyük olaylarından biri haline geldi. Uber, iş modelini sadece yolcu taşımacılığından tam kapsamlı bir lojistik ve servis ekosistemine dönüştürme yolunda en önemli adımı attı.

UberDelivery HeroTeknolojiİş DünyasıLojistik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beehiiv platforması güncellendi: Artık aboneler etkileşime geçebilir ve AI desteğinden yararlanabilirBeehiiv platforması güncellendi: Artık aboneler etkileşime geçebilir ve AI desteğinden yararlanabilirBugün, 22:23Google, NotebookLM hizmetini Gemini Notebook olarak yeniden adlandırdıGoogle, NotebookLM hizmetini Gemini Notebook olarak yeniden adlandırdıBugün, 21:57X platforması içerik hırsızlarına karşı mücadeleyi güçlendirdi: Gelirler sahiplerine iade edilecekX platforması içerik hırsızlarına karşı mücadeleyi güçlendirdi: Gelirler sahiplerine iade edilecekBugün, 21:56Moore Threads, AI Cube kompakt bilgisayarını tanıttıMoore Threads, AI Cube kompakt bilgisayarını tanıttıBugün, 21:50Xiaomi'nin yeni Redmi 17 4G akıllı telefonu tanıtım öncesinde sızdırıldıXiaomi'nin yeni Redmi 17 4G akıllı telefonu tanıtım öncesinde sızdırıldıBugün, 21:27Google AI Mode artık üçüncü taraf uygulamalarla entegre ediliyorGoogle AI Mode artık üçüncü taraf uygulamalarla entegre ediliyorBugün, 21:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi