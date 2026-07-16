Sogdiana'dan transfer bombası: Serie A'da oynamış lejyoner Cizzak'ta!

Cizzak'ın Sogdiana kulübü, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takım, Sırp yetenekli ofansif orta saha oyuncusu Petar Mićin ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Zamin.uz bu transferin detaylarını ve yeni lejyonerin zengin kariyeri hakkındaki ilginç bilgileri sunuyor.

Sözleşme detayları

27 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu ile yapılan anlaşma uzun vadeli olup, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerlidir. Bu durum, Cizzak kulübünün yeni oyuncuya büyük güven duyduğunu ve gelecek planlarını bu lejyoner üzerine kurduğunu gösteriyor.

Petar Mićin kimdir? Kariyer kronolojisi

Mićin, Avrupa'nın birçok güçlü liginde, özellikle İtalya Serie A sistemi ve Ukrayna Premier Ligi'nde forma giymiş deneyimli bir futbolcudur.

Aşağıdaki tabloda futbolcunun bugüne kadar forma giydiği takımları ve zengin kariyerini inceleyebilirsiniz:

Kulüp Adı Ülke Statüsü / Rolü Vojvodina, Čukarički, Napredak, Radnički Niš Sırbistan Kariyerinin ilk yılları, yerel ligdeki performansı Udinese İtalya Beş büyük ligden biri olan Serie A kulübü sisteminde sözleşmeli olarak yer aldı Chievo İtalya Kiralık olarak forma giydi Sereď Slovakya Kiralık olarak Avrupa sahalarında tecrübe kazandı Zorya Luhansk Ukrayna 2023'ten bu yana takımın as ve lider oyuncularından biri oldu

Uluslararası deneyim: Petar Mićin sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Sırbistan'ın U-19 ve U-21 genç milli takımlarında da uluslararası arenada ülkesini temsil etti.

Sahadaki çok yönlülük: Hangi pozisyonda oynuyor?

Sogdiana teknik direktörü için Mićin'in transferi büyük bir taktiksel avantaj sağlıyor. Çünkü o, hücumun birçok noktasında aynı derecede aktif ve tehlikeli olabilen çok yönlü bir futbolcudur:

Ana pozisyonu: Sol kanat (hücum oyuncusu).

Ek pozisyonları: İhtiyaca göre sağ kanat ve forvet arkası (oyun kurucu) olarak da takıma katkı sağlayabilir.

Cizzak ekibinin yaz transferindeki aktifliği

Cizzak kulübü bu sezon çok yüksek hedefler belirledi. Sogdiana, yaz transfer döneminde kadrosunu sistematik bir şekilde güçlendirmekle meşgul.

Hatırlatmak gerekirse, bu transferden önce takım, deneyimli Rus stoper Igor Golban ile de sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirmişti. Mićin'in gelişiyle takımın hücum potansiyelinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.