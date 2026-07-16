Trump İran'a teşekkür etti: Amerikalı kadın neden serbest bırakıldı?

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD vatandaşının İran tarafından serbest bırakıldığını duyurdu ve Tahran'a teşekkür etti. Trump, bu açıklamayı Truth Social hesabından yaptı.

Söz konusu kişi, hem ABD hem de İran vatandaşı olan Dina Karari. Avukatı Jared Genser, kadının Aralık 2024'te İran'da casusluk suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtti.

Trump, İran'ın Karari'nin ülkeyi terk etmesine izin verdiğini, kadının şu anda güvenli bir bölgede olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Avukat Genser, müvekkiline yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Serbest bırakılmasının, Trump yönetiminin aktif diplomatik çabalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Edinilen bilgilere göre Dina Karari, İran'a akrabalarını ziyaret etmek için gitmişti. Başlangıçta ülkeden çıkış yasağı konulan Karari, daha sonra birçok kez sorgulandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından kendisine casusluk suçlaması yöneltildi.

Bu olay, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin yeniden gerildiği bir dönemde gerçekleşti. Daha önce Donald Trump, Kongre'yi İran'a karşı askeri operasyonların yeniden başladığı konusunda bilgilendirmişti. Ayrıca iki ülke arasında imzalanan geçici anlaşmanın da geçerliliğini yitirdiğini ifade etmişti.

Şu anda Amerikalı kadının serbest bırakılması, ABD-İran ilişkilerindeki son dönemde yaşanan önemli gelişmelerden biri olarak tartışılıyor.