Nasaf Taşkent'te geri dönüş yaptı: Abduxoliqov'dan duble

Özbekistan Süper Ligi'nin 12. haftası Nasaf için başarılı başladı. Karşı ekibi, maçın ilk dakikalarında gol yemesine rağmen Bunyodkor'u 3:1 mağlup etti.

Bunyodkor beşinci dakikada perdeyi açtı

Taşkent'teki Olimpiya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekip için iyi başladı. Bilol Toshmirzayev 5. dakikada Nasaf kalesini havalandırarak Bunyodkor'u öne geçirdi.

Ancak Ro‘ziqul Berdiyev'in öğrencileri erken golün ardından panik yapmadı. Karşı ekibi baskıyı artırdı ve on dakika sonra dengeyi sağladı.

Abduxoliqov maçın kahramanı oldu

Bobur Abduxoliqov 15. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarının 61. dakikasında ise rakip fileleri bir kez daha havalandırarak duble yaptı.

Böylece maça mağlubiyetle başlayan Nasaf, Abduxoliqov'un ikinci golünden sonra öne geçti. Golcü oyuncu, kritik pozisyonlardaki bitiriciliğiyle takımının iradeli galibiyetinde başrol oynadı.

Üç dakikada iki gol

Nasaf ikinci golle yetinmedi. 64. dakikada Yusuf Otubanjo ev sahibi ekibin kalesine üçüncü golü göndererek skoru 3:1'e getirdi.

Böylece Karşı ekibi, ikinci yarıda üç dakika içinde iki gol bularak maçın kaderini fiilen belirledi.

Otubanjo maçın 86. dakikasında kırmızı kart gördü. Buna rağmen Bunyodkor kalan sürede rakibinin iki gollük üstünlüğünü eritemedi.

Nasaf altıncı sıraya yükseldi

Bu galibiyetin ardından Nasaf puanını 17'ye çıkararak puan durumunda 6. sıraya yükseldi. Karşı ekibi 12. haftaya kadar 14 puan toplamıştı.

Bunyodkor ise 19 puanla 5. sırada kaldı. Taşkent ekibi maça iyi başlamasına rağmen savunmadaki hatalar ve ikinci yarıdaki kısa süreli düşüş nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı.

Maç detayları

Organizasyon Özbekistan Süper Ligi, 12. hafta Karşılaşma Bunyodkor — Nasaf Skor 1:3 Stadyum Olimpiya, Taşkent Bunyodkor golü Bilol Toshmirzayev, 5 Nasaf golleri Bobur Abduxoliqov, 15 ve 61; Yusuf Otubanjo, 64 Kırmızı kart Yusuf Otubanjo, 86

Nasaf, Taşkent'te karakter koyarak sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldı. Bobur Abduxoliqov'un dublesi Karşı ekibini puan tablosunda yukarı taşıdı.

Sizce Nasaf bu galibiyetten sonra şampiyonluk yarışına dönebilir mi?