Ay'a götürülen SSCB bayrağı rekor fiyata satıldı

·3·Dünya
Ay'a götürülen SSCB bayrağı rekor fiyata satıldı

1969 yılında gerçekleştirilen tarihi "Apollo 11" görevi sırasında Ay'a götürülen Sovyetler Birliği bayrağı, prestijli Sotheby's müzayedesinde 102,4 bin ABD dolarına satıldı.

Söz konusu bayrağın, o dönemde ABD ile SSCB arasındaki iyi niyetin bir sembolü olarak uzaya götürüldüğü belirtildi. Nadir parçayı daha değerli kılan unsurlardan biri de, Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin'in kişisel imzasını taşımasıdır.

Müzayede organizatörleri başlangıçta bayrağa 7-10 bin dolar civarında bir değer biçmişti. Ancak satış sürecinde koleksiyonerlerin ilgisi arttı ve nihai fiyat beklenenin birkaç kat üzerine çıktı.

Uzmanlaruzay araştırmaları tarihiyle ilgili nadir eşyaların koleksiyonerler arasında her zaman yüksek değer gördüğünü belirtiyor. Bu nedenle tarihi öneme sahip bu tür eserler, müzayedelerde düzenli olarak rekor fiyatlarla satılıyor.

Cam muhafaza içindeki imzalı küçük SSCB bayrağı müze eseri olarak sergileniyor.
SSCBAyApollo 11Buzz AldrinMüzayede
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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