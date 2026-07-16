Beehiiv platforması güncellendi: Artık aboneler etkileşime geçebilir ve AI desteğinden yararlanabilir

·2·Teknoloji
Beehiiv platforması güncellendi: Artık aboneler etkileşime geçebilir ve AI desteğinden yararlanabilir

Dünyaca ünlü bülten (newsletter) platformu Beehiiv, faaliyetlerini genişleterek içerik üreticileri için yeni fırsatlar sundu. Platformda artık abonelerin birbirleriyle etkileşime girmesi için özel bir Community özelliği ve kitle yönetiminde yardımcı olan AI Copilot yapay zeka asistanı kullanıma sunuldu. Bu yenilikler, Beehiiv platformunu sadece bir e-posta gönderim hizmetinden tam teşekküllü bir medya ekosistemine dönüştürme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın paylaştığı bilgilere göre, yeni Community aracı yazarların kendi platformları içinde tartışma forumları oluşturmalarına olanak tanıyor. Daha önce birçok içerik üreticisi, aboneleriyle iletişim kurmak için Discord, Slack veya Facebook gruplarını kullanmak zorunda kalıyordu. Beehiiv artık bu kitleyi tek bir yerde toplamayı ve iletişimi doğrudan platformun kendisinde kontrol etmeyi hedefliyor.

Topluluk ve para kazanma fırsatları

Yeni sistem sayesinde yazarlar sadece iletişimi organize etmekle kalmayıp, belirli sohbet odalarına erişim için ücretli üyelik seviyeleri de getirebilirler. Beehiiv CEO'su Tyler Denk, ortak ilgi alanlarına sahip kitlenin fikir alışverişinde bulunmasının içerik değerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Bu durum, özellikle spor, siyaset veya teknoloji gibi aktif tartışma gerektiren alanlarda oldukça işe yarıyor.

Ayrıca platform, programatik reklamlar (programmatic ads) aracılığıyla gelir elde etmenin yeni bir yolunu sundu. Artık kullanıcılar bültenlerindeki reklam alanlarını otomatik olarak satabilirler. Sistem, kitle ve içerik performansına göre en yüksek geliri getiren reklamları seçmeye yardımcı oluyor. Şu anda platformdaki yayıncılar, reklam ağı üzerinden ayda 1 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor.

Yapay zeka ve yeni düzenleme araçları

Yeni eklenen AI Copilot asistanı, içerik, kitle ve abone analizi temelinde yazarlara yayını geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bu akıllı asistan, çeşitli bültenlerin ve podcast'lerin performansını analiz edebiliyor, yeni reklam kampanyaları taslakları hazırlıyor ve geliri artırmak için yeni fırsatlar arıyor.

Beehiiv, yapay zeka alanında diğer büyük projelerle de iş birliği yapıyor. Kullanıcılar hesaplarını ChatGPT ve Claude gibi chatbotlara bağlayarak analitik veriler alabiliyorlar. Ayrıca platform, bültenlerdeki bilgilerin AI asistanlarının yanıtlarında daha sık yer almasını sağlayan AEO (Answer Engine Optimization) üzerinde çalışıyor.

Teknik güncellemeler arasında düzenleme penceresinin yeni tasarımı da dikkat çekiyor. Artık yazarlar metni düzenleyebilir ve nihai görünümünü (preview) yan yana görebilirler. Bu, içeriğin okuyuculara nasıl görüneceğini anında anlamaya yardımcı oluyor. Şirket, önümüzdeki çeyrekte bu yeni araçların etkin kullanımı için özel eğitim programları başlatmayı da planlıyor.

BeehiivYapay ZekaTeknolojiMedyaAI Copilot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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