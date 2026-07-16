Messi, İngiltere galibiyeti sonrası sert konuştu

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi dramatik bir şekilde mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Maçın ardından Lionel Messi, bu galibiyetin sıradan bir sonuç olmadığını belirterek, rakibe karşı futbol anlamında üstün olduklarını vurguladı.

«Onlara böyle bir fırsat vermedik»

TyC Sports'a verdiği röportajda Messi, Arjantin'in mağlup olması durumunda takımın ağır eleştirilerle karşılaşacağını çok iyi bildiğini ifade etti.

«Eğer İngiltere'ye yenilseydik, bu büyük bir tepkiye yol açardı. Biz onlara böyle bir fırsat vermedik» dedi Arjantin kaptanı.

Messi, maçın üzerindeki baskıyı ve iki ülke arasındaki tarihi rekabeti de hissettiğini belirtti. Ancak ona göre sahada verilen en önemli cevap futbolla oldu.

«Futbol açısından İngiltere'den üstün olduğumuzu biliyorduk» diye ekledi.

İngiltere finale çok yaklaşmıştı

Yarı finalde perdeyi İngiltere açtı. Anthony Gordon, 55. dakikada topu ağlara göndererek, Thomas Tuchel yönetimindeki takımını öne geçirdi.

Ancak maçın son bölümünde Arjantin büyük bir baskı kurdu. Enzo Fernández 85. dakikada skoru eşitlerken, oyuna sonradan giren Lautaro Martínez uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı.

Messi her iki golde de pay sahibiydi

39 yaşındaki Messi, yarı finalde rakip fileleri havalandıramadı ancak kritik anlarda takımının her iki golünde de asist yaptı.

Önce ceza sahası dışındaki Enzo Fernández'i topla buluşturdu. Ardından sağ kanattan yaptığı isabetli orta ile Lautaro Martínez'in kafa vuruşuyla gelen galibiyet golüne zemin hazırladı.

Bu sonuç, Messi'nin sadece gol atmakla kalmayıp, tek bir karar ve isabetli pasla maçın kaderini değiştirme yeteneğini bir kez daha gösterdi.

Galibiyet Arjantin için özel bir anlam taşıyor

Arjantin ile İngiltere arasındaki maçlar her zaman büyük ilgi ve yüksek baskı altında geçer. Messi de karşılaşmada futbol dışı tarihi faktörlerin olduğunu kabul etti ancak takımın sahada sadece galibiyeti düşündüğünü belirtti.

İngiltere öndeyken Arjantin panik yapmadı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri son dakikalara kadar hücum etmeye devam ederek bir kez daha zor durumdan çıkmayı başardı.

Şimdi sırada İspanya ile final var

Arjantin, 19 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. Lionel Scaloni'nin ekibi, üst üste ikinci ve tarihindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

İspanya ise Fransa'yı 2-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez dünya kupası finaline yükseldi. Final maçı ABD'nin East Rutherford şehrinde oynanacak.

Messi'nin İngiltere galibiyeti sonrası kararlı sözleri, Arjantin'in finale nasıl bir ruh haliyle geldiğini gösteriyor. Ancak şimdi onları turnuvanın en az gol yiyen takımı İspanya karşısında daha zorlu bir sınav bekliyor.

Sizce, Messi, İspanyakarşısındaki finalde de kilit isim olacak mı?