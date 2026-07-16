Rusya ve Ukrayna asker cenazelerini yeniden takas etti

·39·Dünya
Rusya ve Ukrayna asker cenazelerini yeniden takas etti

Bugün, 16 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin bir sonraki takas süreci gerçekleştirildi. Bu durum The Moscow Times tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Rusya, Ukrayna'ya hayatını kaybeden 501 askerin cenazesini teslim etti. Buna karşılık Ukrayna, Rusya'ya 31 askerin cenazesini iade etti. Cenaze takası, Belarus sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.

Ukraynalı yetkililer henüz bu takasla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Rus tarafı, bu sürecin 2026 yılının başından bu yana gerçekleştirilen 13. insani takas olduğunu belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlatmasından bu yana, hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin iadesi ve esir değişimi, iki ülke arasında devam eden az sayıdaki insani iş birliği alanlarından biri olmaya devam ediyor.

Uzmanlar,bu tür takasların savaşın devam etmesine rağmen, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yakınlarına teslim edilmesi ve insani ilkelere uyulması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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