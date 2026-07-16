Rodri, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde aynı sözü tekrarlıyor...

İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline ulaştı, ancak takım kaptanı Rodri için asıl görev henüz tamamlanmadı. Arjantin ile oynanacak kritik maç öncesinde orta saha oyuncusu, turnuvanın başından beri tekrarladığı hedefini bir kez daha hatırlattı.

«Buraya dünya şampiyonu olmak için geldim»

Marca'nın haberine göre, Rodri turnuva boyunca takım arkadaşlarına aynı şeyi söyleyip duruyor:

«Ben buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim», diyor İspanya kaptanı.

Fransa'ya karşı oynanan yarı finalden sonra bile finale çıkmanın yeterli olmadığını vurguladı:

«Bu aşamaya gelmek çok zordu ama biz daha fazlasını istiyoruz. Bu Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz», dedi Rodri.

İspanya kampında sakinlik hakim

Kaynaklara göre, final öncesinde İspanya kampında aşırı bir heyecan veya erken bir kutlama havası yok.

Futbolcular finale çıkmanın büyük bir başarı olduğunu bilseler de, önlerine konulan asıl hedefin henüz gerçekleşmediğinin farkındalar. Bu yüzden takımın tüm dikkati, son dünya şampiyonu Arjantin ile oynanacak maça odaklanmış durumda.

İspanya'nın lideri olan Rodri, sahada oyunu kontrol etmenin yanı sıra takım arkadaşlarını sakin tutma ve ortak bir hedef etrafında birleştirme görevini de üstleniyor. Sözlerinin İspanya kampında büyük bir ağırlığı olduğu belirtiliyor.

Fransa karşısında net galibiyet

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Mikel Oyarzabal 22. dakikada penaltıdan perdeyi açarken, Pedro Porro 58. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. İspanya, turnuvadaki yedi maçının altısında kalesini gole kapattı.

Rodri daha önce şampiyonluk yolunun kolay olmayacağını da vurgulamıştı:

«Birileri Dünya Kupası'nı zorlanmadan kazanacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Burada dünyanın en güçlü milli takımları var. Ancak takımımız böyle bir turnuvayı kazanmak için gereken olgunluğu sergiliyor».

Rodri için tarihi fırsat

İspanya tek dünya şampiyonluğunu 2010 yılında kazandı. Şimdi Rodri, takımı ikinci şampiyonluğa taşımaya hazırlanıyor.

Onun için bu final, kariyerindeki en büyük maçlardan biri olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Ballon d'Or kazanan orta saha oyuncusu, şimdi milli takım kaptanı olarak Dünya Kupası'nı kaldırma şansına sahip. Rodri'nin kendisi bunu, bir futbolcunun ulaşabileceği en yüksek zirve olarak nitelendiriyor.

Arjantin ile kritik randevu

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadium — «MetLife» arenasında oynanacak.

Bir tarafta Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon, diğer tarafta ise 37 maçtır normal sürede mağlup olmayan İspanya sahaya çıkacak.

Rodri'nin hedefi turnuvanın başından beri değişmedi. Şimdi «Dünya şampiyonu olmak için geldim» sözlerini gerçekleştirmek için sadece tek bir, ancak en zor adım kaldı.

Sizce finalde Rodri önderliğindeki İspanya mı üstün gelir, yoksa Messi Arjantin'i tekrar şampiyon mu yapar?