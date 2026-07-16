Rodri, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde aynı sözü tekrarlıyor...

·34·Spor
Rodri, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde aynı sözü tekrarlıyor...

İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline ulaştı, ancak takım kaptanı Rodri için asıl görev henüz tamamlanmadı. Arjantin ile oynanacak kritik maç öncesinde orta saha oyuncusu, turnuvanın başından beri tekrarladığı hedefini bir kez daha hatırlattı.

«Buraya dünya şampiyonu olmak için geldim»

Marca'nın haberine göre, Rodri turnuva boyunca takım arkadaşlarına aynı şeyi söyleyip duruyor:

«Ben buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldim», diyor İspanya kaptanı.

Fransa'ya karşı oynanan yarı finalden sonra bile finale çıkmanın yeterli olmadığını vurguladı:

«Bu aşamaya gelmek çok zordu ama biz daha fazlasını istiyoruz. Bu Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz», dedi Rodri.

İspanya kampında sakinlik hakim

Kaynaklara göre, final öncesinde İspanya kampında aşırı bir heyecan veya erken bir kutlama havası yok.

Futbolcular finale çıkmanın büyük bir başarı olduğunu bilseler de, önlerine konulan asıl hedefin henüz gerçekleşmediğinin farkındalar. Bu yüzden takımın tüm dikkati, son dünya şampiyonu Arjantin ile oynanacak maça odaklanmış durumda.

İspanya'nın lideri olan Rodri, sahada oyunu kontrol etmenin yanı sıra takım arkadaşlarını sakin tutma ve ortak bir hedef etrafında birleştirme görevini de üstleniyor. Sözlerinin İspanya kampında büyük bir ağırlığı olduğu belirtiliyor.

Fransa karşısında net galibiyet

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Mikel Oyarzabal 22. dakikada penaltıdan perdeyi açarken, Pedro Porro 58. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. İspanya, turnuvadaki yedi maçının altısında kalesini gole kapattı.

Rodri daha önce şampiyonluk yolunun kolay olmayacağını da vurgulamıştı:

«Birileri Dünya Kupası'nı zorlanmadan kazanacağımızı düşünüyorsa yanılıyor. Burada dünyanın en güçlü milli takımları var. Ancak takımımız böyle bir turnuvayı kazanmak için gereken olgunluğu sergiliyor».

Rodri için tarihi fırsat

İspanya tek dünya şampiyonluğunu 2010 yılında kazandı. Şimdi Rodri, takımı ikinci şampiyonluğa taşımaya hazırlanıyor.

Onun için bu final, kariyerindeki en büyük maçlardan biri olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Ballon d'Or kazanan orta saha oyuncusu, şimdi milli takım kaptanı olarak Dünya Kupası'nı kaldırma şansına sahip. Rodri'nin kendisi bunu, bir futbolcunun ulaşabileceği en yüksek zirve olarak nitelendiriyor.

Arjantin ile kritik randevu

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadium — «MetLife» arenasında oynanacak.

Bir tarafta Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon, diğer tarafta ise 37 maçtır normal sürede mağlup olmayan İspanya sahaya çıkacak.

Rodri'nin hedefi turnuvanın başından beri değişmedi. Şimdi «Dünya şampiyonu olmak için geldim» sözlerini gerçekleştirmek için sadece tek bir, ancak en zor adım kaldı.

Sizce finalde Rodri önderliğindeki İspanya mı üstün gelir, yoksa Messi Arjantin'i tekrar şampiyon mu yapar?

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sogdiana'dan transfer bombası: Serie A'da oynamış lejyoner Cizzak'ta!Sogdiana'dan transfer bombası: Serie A'da oynamış lejyoner Cizzak'ta!Bugün, 22:31Neftchi 3 dakikada maçı çevirdi: Fergana'da dramatik galibiyetNeftchi 3 dakikada maçı çevirdi: Fergana'da dramatik galibiyetBugün, 22:28Sogdiana Zomin'de uyandı: Ljupcho Doriev yine gol attıSogdiana Zomin'de uyandı: Ljupcho Doriev yine gol attıBugün, 22:24Dinamo Bosna'dan yeni güç kazandı: Transfer resmen açıklandıDinamo Bosna'dan yeni güç kazandı: Transfer resmen açıklandıBugün, 22:17Serhou Guirassy transferi: Borussia Dortmund Avrupa devlerini mat ettiSerhou Guirassy transferi: Borussia Dortmund Avrupa devlerini mat ettiBugün, 22:15Messi, İngiltere galibiyeti sonrası sert konuştuMessi, İngiltere galibiyeti sonrası sert konuştuBugün, 22:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı