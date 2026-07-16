Serhou Guirassy transferi: Borussia Dortmund Avrupa devlerini mat etti

Alman ekibi Borussia Dortmund, asıl golcüsü Serhou Guirassy ile ilgili endişelerden kurtuldu. Avrupa'nın birçok dev kulübü, futbolcunun sözleşmesinde yer alan nispeten uygun serbest kalma bedelini ödeme fırsatını değerlendirmedi. Bu durum, Dortmund kulübünün gelecek sezon planlarını rahat bir şekilde yapmasını sağlıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, Guirassy'nin sözleşmesindeki 40 milyon avroluk özel madde çarşamba gecesi yarısı itibarıyla geçerliliğini yitirdi. Modern transfer piyasasındaki astronomik rakamlar göz önüne alındığında, bu kadar üretken bir golcü için bu meblağ oldukça makul kabul ediliyordu. Ancak Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerin hiçbiri belirlenen süre içinde resmi bir teklifte bulunmadı.

Devler neden bu fırsatı kaçırdı?

Goal.com'un haberine göre, Serhou Guirassy geçen sezon Bundesliga 'nın gol krallığı yarışında yer almasına rağmen, üst düzey kulüpler transfer döneminin ilk haftalarında temkinli davranmayı tercih etti. Artık durum kökten değişti: Eğer bir takım Gineli golcüyü transfer etmek isterse, Borussia Dortmund ile doğrudan masaya oturması ve Alman kulübünün belirlediği bonservis bedelini kabul etmesi gerekecek.

Sky Sports muhabiri Patrick Berger'in belirttiğine göre, Dortmund yönetimi Guirassy ile gelecek planları konusunda mutabakata vardı. Kulüp içinde golcüyü takımda tutma ve Karim Adeyemi gibi diğer oyuncuların transferi yoluyla bütçeyi dengeleme konusu değerlendiriliyor. Şu an için futbolcunun kendisi de Dortmund'dan ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

Türkiye'den Fenerbahçe kulübünün ilgisi olsa da, Guirassy Süper Lig'e transfer olma seçeneğini tamamen reddetti. O, daha prestijli liglerde veya alıştığı Bundesliga'da oynamayı hedefliyor. Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin de golcüyle bizzat görüşerek, onun takımın taktiksel kurgusundaki yerinin ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Hatırlatmak gerekirse, Serhou Guirassy 2024 yazında VfB Stuttgart'tan 18 milyon avro karşılığında Dortmund'a transfer olmuştu. Mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon takımı adına 22 gol atan golcünün takımda kalması, Borussia Dortmund'un şampiyonluk yarışındaki şansını önemli ölçüde artırıyor.

Kulüp yönetimi her ihtimale karşı bir "B planı" hazırlamış olsa da, şu anda üzerlerindeki baskı neredeyse tamamen kalktı. Serbest kalma maddesinin süresi dolduğu için, artık gelecek her teklifin Dortmund kulübünün çıkarlarına uygun olması gerekiyor. Bu durum, Alman kulübüne transfer piyasasında kontrolü elinde tutma imkanı veriyor.