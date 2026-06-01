Coinbase, Hindistan'da rupi ile banka transferlerini başlattı

ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase, Hindistan pazarındaki faaliyetlerini genişleterek yerel müşteriler için banka hesapları ile kripto piyasaları arasında doğrudan rupi transferlerini başlattı. Şirketin Pazar günü yayınlanan blog yazısına göre, kullanıcılar artık IMPS (Immediate Payment Service) sistemi aracılığıyla para yatırma ve çekme imkanına sahip oldular. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Bu adım, Coinbase'in Hindistan Mali İstihbarat Birimi'nde (FIU) resmen kaydolmasının ardından atıldı. Bu durum, borsanın ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) kuralları çerçevesinde yasal olarak faaliyet göstermesini sağlıyor. Artık Hintli yatırımcılar tek bir platform üzerinden spot piyasaları, kalıcı vadeli işlemler ve Advanced Trade arayüzünü kullanabilirler.

Hatırlatmak gerekirse, Coinbase 2022 yılında Hindistan pazarına girmeye çalışmış ancak UPI sistemi üzerinden ödeme yaparken sorunlarla karşılaşarak hizmeti durdurmak zorunda kalmıştı. Yeni IMPS sistemi ise Binance ve KuCoin gibi rakiplerinden farklı olarak, kullanıcılara doğrudan banka altyapısı üzerinden işlem yapma imkanı sunuyor.

Hindistan hükümetinin kripto varlıklardan elde edilen gelirlere yüzde 30 vergi ve her işlemden yüzde 1 TDS vergisi getirmesine rağmen, ülke dijital varlıklar konusunda dünyanın en cazip pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Chainalysis şirketinin 2025 yılı Global Crypto Adoption Index sıralamasında Hindistan, 150 ülke arasında birinci sırada yer aldı.

Coinbase, yerel likiditeyi sağlamak amacıyla özel bir INR (rupi) emir defteri de oluşturdu. Bu, yerel kullanıcıların küresel borsa imkanlarından yararlanarak kendi ulusal para birimlerinde işlem yapmalarını oldukça kolaylaştırıyor.