Çiftçi dev sarımsak yetiştirerek rekor kırdı

·3·Dünya
Çiftçi dev sarımsak yetiştirerek rekor kırdı

İngiliz bir çiftçi, sıra dışı hasadıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. İngiltere'nin Gloucester şehrinde yaşayan 67 yaşındaki bahçıvan Graham Barratt, yaklaşık 2 kilogramlık dev bir sarımsak yetiştirerek yeni bir rekora imza attı.

The Washington Post'un haberine göre, rekor kıran sarımsağın ağırlığı 1,75 kilogram, çapı ise yaklaşık 19 santimetre olarak ölçüldü. Bu, normal sarımsaklardan 5 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Barratt, sarımsağı Eylül 2025'te ekmiş ve Haziran 2026'da hasat etmiştir.

Rekortmen bahçıvan, "Çok nadir bir sonuca ulaştığımı hemen anlamıştım," diyor.

Bildirildiğine göre bu, Graham Barratt'ın son iki yıl içindeki onuncu dünya rekoru. Daha önce de en ağır lif kabağı, en ağır kereviz, en ağır tomatillo ve en uzun bezelye kabuğu gibi kategorilerde rekorlar kırmayı başarmıştı.

Eski bir telekomünikasyon yöneticisi olan Barratt, 12 yıl önce emekli olduktan sonra dev sebzeler yetiştirmekle ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Kendisi, bu tür sonuçlara ulaşmak için verimli toprak, kaliteli tohum, uygun hava koşulları ve elbette biraz da şans gerektiğini belirtiyor.

Çiftçi, rekor kıran sarımsağı kurutup tohumlarını saklamayı ve gelecek sezon kendi rekorunu daha da geliştirmeyi planlıyor.

Mavi çizgili gömlek giyen bir adam elinde dev bir sarımsak tutuyor.
TarımRekorGraham BarrattİngiltereSebze
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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