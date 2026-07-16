Neftchi 3 dakikada maçı çevirdi: Fergana'da dramatik galibiyet

Özbekistan Süper Ligi'nin 12. hafta merkez mücadelesi gerçek bir dramaya sahne oldu. Lider Neftchi, kendi sahasında Buxoro karşısında uzun süre geride götürdüğü maçı, son dakikalarda bulduğu iki golle 2-1 kazanarak geri dönüşe imza attı.

Erken gelen penaltı ev sahibini zora soktu

Fergana'daki Istiqlol Stadyumu'nda oynanan karşılaşma konuk ekip için çok iyi başladı. Maçın 8. dakikasında Xurshid Muxtorov penaltıyı gole çevirerek Buxoro'yu öne geçirdi.

Bu golden sonra inisiyatifi eline alan Neftchi, rakip kalede baskıyı artırdı. Ancak Buxoro savunması disiplinli kalarak ilk yarıda üstünlüğünü korudu.

Yedekten giren oyuncular maçı değiştirdi

Neftchi teknik direktörü devre arasından sonra bir dizi değişikliğe gitti. Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev ve Ratinio ikinci yarının başında oyuna girerken, Stipe Peritsa ise 74. dakikada hücumu güçlendirmek için sahaya dahil oldu.

Bu değişiklikler maçın kaderine doğrudan etki etti. Ev sahibi ekip, maçın sonuna doğru Buxoro savunması üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Üç dakikada iki gol

82. dakikada Stipe Peritsa rakip fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Sadece üç dakika sonra ise Jamshid Iskanderov Neftchi'nin ikinci golünü kaydetti.

Böylece Fergana temsilcisi, 82. dakikaya kadar mağlup götürdüğü maçı kısa sürede lehine çevirmeyi başardı.

Olay Dakika Xurshid Muxtorov penaltıdan gol attı 8 Stipe Peritsa skoru eşitledi 82 Jamshid Iskanderov galibiyet golünü attı 85 Maç sonucu 2:1

Liderlik perçinlendi

Bu galibiyetin ardından Neftchi, 12 maçta puanını 31'e yükselterek Süper Lig'deki liderliğini sağlamlaştırdı. Fergana ekibi şu ana kadar 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Buxoro ise 20 puanla 3. sırada kaldı. Ancak haftanın diğer maçları tamamlandığında takımın puan durumundaki yeri değişebilir.

Neftchi yine karakterini gösterdi

Son şampiyon için bu, sıradan üç puandan daha fazlasıydı. Takım, kendi evinde erken gol yemesine ve rakibin katı savunmasına rağmen son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı.

Stipe Peritsa ve Jamshid Iskanderov'un golleri, Neftchi'nin şampiyonluk yolundaki bir başka dramatik geri dönüşünü sağladı.

Sizce Neftchi sezon sonuna kadar liderliğini koruyabilecek mi?