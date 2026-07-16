OpenAI beklenmedik bir ürün piyasaya sürdü: ChatGPT markalı basketbol topu

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, faaliyet alanını beklenmedik bir yönde genişletiyor. Yakın zamanda tanıtılan 230 dolarlık mini klavyenin ardından şirket, resmi mağazasında ChatGPT logolu basketbol toplarını satışa sundu. Bu adım, teknoloji devinin sadece dijital algoritmalarla değil, fiziksel ürünler pazarıyla da ciddi şekilde ilgilendiğini gösteriyor. Bu konu Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Bu yeni ürün, şirketin "Pause. Play. Prompt." (Dur. Oyna. Komut ver.) adlı kampanyası kapsamında geliştirildi. OpenAI temsilcileri, bu kampanyanın yaratıcılığın sadece bilgisayar ekranları karşısında sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatan sembolik bir anlama sahip olduğunu açıklıyor. Şirket bu yolla kullanıcıları kısa bir mola vermeye ve fiziksel aktiviteye teşvik ediyor.

Fiyat ve teknik özellikler

ChatGPT basketbol topu 70 ABD doları olarak fiyatlandırıldı. Kıyaslama yapmak gerekirse, bu tutarla GPT-5 modeli için yaklaşık 56 milyon giriş token'ı satın alınabilir. Ürün yüzde 100 kauçuktan üretilmiş olup, profesyonel sahalardaki deri topların aksine dış ortam ve zorlu hava koşullarına dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Bu da onu sokak basketbolu için uygun bir araç haline getiriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre OpenAI, bu adımıyla yapay zeka patlamasının çevre üzerindeki etkileri ve teknoloji sektöründeki insanların ruh sağlığı hakkındaki sorulara kendine has bir yanıt veriyor. Üretken teknolojilerin gelişimi sonucunda elektrik tüketimi ve karbon emisyonlarının arttığı bir dönemde şirket, insanları açık havada spor yapmaya teşvik ediyor.

Şirket markalı diğer aksesuarlar

Basketbol topunun yanı sıra, OpenAI mağazasında motivasyonel yazılı kıyafetler ve aksesuar serisi de ortaya çıktı. Bunlar arasında şu ürünler dikkat çekiyor:

"İyi araştırma zaman alır" (Good research takes time) yazılı tişörtler;

Akademik stili anımsatan, 175 dolarlık özel kazaklar;

Şirket logolu günlük aksesuarlar.

Analistlere göre bu tür ürünler daha çok Silikon Vadisi'ndeki yazılımcılar ve yapay zeka meraklıları için tasarlandı. Sıradan bir kullanıcı için ChatGPT yazılı bir topla sokağa çıkmak biraz garip görünse de, şirket hayranları için bunun bir prestij sembolüne dönüşmesi işten bile değil.

OpenAI gibi teknoloji girişimleri için bu tür "merch" ürünlerini satmak sadece ek bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda markanın bir yaşam tarzı seviyesine yükselmesine de hizmet ediyor. Daha önce Humane gibi şirketler de cihazlarıyla pazarı şaşırtmaya çalışmıştı, ancak OpenAI şimdilik geleneksel ve anlaşılır eşyalar aracılığıyla kitlesini genişletiyor.