Dünya Kupası finali öncesi endişe: Lamine Yamal sakatlığı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı

2026 Dünya Kupası'nın kaderini belirleyecek final maçı yaklaşırken, İspanya Milli Takımı ciddi bir kayıp riskiyle karşı karşıya. Takımın ana yıldızı ve keşfi olan Lamine Yamal, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle takım antrenmanına katılamadı. Bu durum, Pazar günü Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'e karşı oynanacak maç öncesinde taraftarları ve teknik heyeti endişelendiriyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, İspanya Milli Takımı final hazırlıklarına başlamış olsa da 19 yaşındaki kanat oyuncusu bireysel çalışmak zorunda kaldı. Yamal'ın sol uyluk bölgesinde özel bir bandaj olduğu gözlemlendi. Genç yeteneğin, Fransa ile oynanan yarı final maçında sert bir darbe aldığı öğrenildi. O pozisyonda Lucas Digne tarafından ceza sahası içinde düşürülmüş ve bu penaltı Mikel Oyarzabal'ın golüyle sonuçlanmıştı.

Tıbbi heyetin raporu ve tedbirler

Maç sırasındaki adrenalin nedeniyle Lamine Yamal ağrıyı hissetmese de, Dallas'taki otele döndüğünde sakatlık kendini göstermeye başladı. İspanya sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Yamal'ın Nisan ayında da dizinden sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kaldığını belirtmek gerekir. Bu nedenle teknik heyet, oyuncunun yüklemelerini dikkatle kontrol ediyor.

Diario AS'ın haberine göre, oyuncunun ana gruptan ayrılması daha çok önleyici bir tedbir niteliğinde. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, en tehlikeli hücum silahının finale kadar yüzde 100 hazır olmasını istiyor. Uzmanlar, Yamal'ın fiziksel durumunun düzeleceğine ve Lionel Messi ile yaşanacak tarihi karşılaşmada sahaya çıkabileceğine inanıyor.

Lamine Yamal, mevcut turnuvada İspanya'nın tüm maçlarında forma giydi ve takımın hücum oyununda merkezi bir figür haline geldi. Grup aşamasında Suudi Arabistan kalesine gol atmayı da başarmıştı. Şimdi tüm dünyanın gözü, Barcelona altyapısından yetişen oyuncunun idolü Messi'ye karşı nasıl bir performans sergileyeceğine çevrilmiş durumda.

Kadroda diğer sorunlar

İspanya kampındaki tek sorun sadece Yamal değil. Yarı finalin en iyi oyuncusu seçilen Pedro Porro da bireysel program dahilinde çalışıyor. Tottenham savunmacısı, play-off aşamasındaki tüm maçlarda büyük bir efor sarf etti ve bu durum kaslarında yorgunluğa yol açtı. Doktorlar, Porro'nun durumunu basit bir yorgunluk olarak değerlendiriyor.

İspanya Milli Takımı için bu final sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda yeni neslin dünya sahnesindeki mutlak üstünlüğünü kanıtlama fırsatıdır. Eğer Yamal ve Porro sahalara dönerse, Luis de la Fuente elindeki en güçlü kadroya sahip olacak. Şimdilik taraftarlar, Pazar akşamına kadar tıbbi raporları merakla bekliyor.

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