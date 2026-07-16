Stardust uygulaması kullanıcıların sağlık verilerini üçüncü taraflara aktarıyor

·36·Teknoloji
Stardust uygulaması kullanıcıların sağlık verilerini üçüncü taraflara aktarıyor

Popüler kadın sağlığı takip uygulaması Stardust, kullanıcılarına veri gizliliği sözü vermesine rağmen, hassas tıbbi verileri analiz şirketleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Mozilla araştırmacıları tarafından yapılan son incelemeler, uygulamanın kullanıcıların kişisel verilerini RudderStack analiz platformuna gönderdiğini gösterdi. Bu durum Techcrunch.com tarafından haber edilmektedir.

Mozilla raporuna göre, aktarılan veriler arasında kullanıcının doğum tarihi, doğum kontrol yöntemi, üreme hedefleri ve hatta belirli sağlık semptomları yer alıyor. Stardust bu verileri isim belirtmeden, özel bir tanımlayıcı aracılığıyla aktarsa da uzmanlar bunu yeterli bir anonimlik olarak görmüyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bu tür tanımlayıcılar kullanılarak verilerin belirli bir kişiyle ilişkilendirilmesinin zor olmadığını defalarca uyarmıştır.

Güvenlik vaatleri ve gerçekler

İlginç olan şu ki, Stardust web sitesinde "Verileriniz özeldir. Nokta" sloganını kullanıyor. Ancak TechCrunch ve Mozilla araştırmacısı Shoshana Wodinsky tarafından yapılan analizler, bu iddiaların gerçeklerden uzak olduğunu gösterdi. Şirket daha önce verilerin "uçtan uca şifrelendiğini" (end-to-end encryption) belirtmişti, ancak ağ trafiğinin incelenmesi sonucunda şirketin bu verilere erişim imkanına sahip olduğu tespit edildi.

Mozilla uzmanı, toplam altı benzer uygulamayı test etti. Sonuçlar, Stardust'ın kullanıcının hassas sağlık verilerini üçüncü taraf bir şirketle paylaşan tek uygulama olduğunu ortaya koydu. Diğer uygulamalar veri depolama veya ödemeler için harici hizmetler kullansa da, özellikle sağlıkla ilgili detayların aktarılması tehlikeli bir uygulama olarak kabul ediliyor.

Stardust temsilcileri BBC News'e yaptıkları açıklamada, RudderStack şirketi ile yapılan sözleşmenin verilerin satılmasını veya kendi amaçları doğrultusunda kullanılmasını yasakladığını vurguladı. Ancak, her iki şirket de ABD yargı yetkisi altında faaliyet gösterdiğinden, kolluk kuvvetlerinden talep gelmesi durumunda kullanıcı verilerini sunmak zorunda kalabilirler.

Kullanıcılar için güvenli alternatifler

Araştırma sonucunda uzmanlar, kişisel veri güvenliğini ön planda tutan kullanıcılar için daha güvenli seçenekler de önerdi. Özellikle Mozilla araştırması şu sonuçları sundu:

  • Euki uygulaması, verileri üçüncü taraflara aktarmadığı için en güvenli uygulama olarak belirlendi;
  • Tüm sağlık verileri yalnızca kullanıcının cihazında saklanır;
  • Stardust gibi uygulamaları kullanırken gizlilik ayarlarının dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir.
Günümüzde dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması küresel bir sorun haline gelmektedir. Kullanıcıların yabancı uygulamaları kullanırken hassas verilerini hangi şirketlere emanet ettiklerini analiz etmeleri ve mümkün olduğunca verileri yalnızca cihazın kendisinde (offline) saklayan programları seçmeleri yerinde olacaktır.

StardustMozillaGizlilikTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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