Thinking Machines Lab 975 milyar parametreli Inkling modelini tanıttı

·0·Teknoloji
Thinking Machines Lab 975 milyar parametreli Inkling modelini tanıttı

Yapay zeka dünyasında yeni ve güçlü bir oyuncu ortaya çıktı: OpenAI'ın eski yöneticileri tarafından kurulan Thinking Machines Lab girişimi, ilk evrensel modeli olan Inkling'i duyurdu. Bu çalışma, açık kaynaklı olmasıyla dikkat çekiyor; yani herhangi bir kuruluş veya geliştirici, modeli indirip kendi altyapısında kullanabilir ve ihtiyaçlarına göre yeniden eğitebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Inkling modeli 975 milyar gibi şaşırtıcı bir parametre sayısına sahip olsa da, Mixture of Experts (Uzmanlar Karışımı) mimarisine dayanıyor. Bu, belirli bir görevi yerine getirirken modelin tüm kaynaklarının değil, sadece yaklaşık 41 milyar aktif parametresinin devreye girdiği anlamına geliyor. Bu yaklaşım, işlem gücünden tasarruf sağlarken yüksek kaliteyi korumaya olanak tanıyor.

Teknik yetenekler ve esneklik

Ixbt.com'a göre Inkling, sadece metinle sınırlı kalmayıp ses ve video verilerini de anlama yeteneğine sahip. Ayrıca 1 milyon tokene kadar devasa bir bağlam penceresini destekliyor. Geliştiriciler, modelin benchmark testlerinde birinci olmak için değil, kurumsal müşteriler için kullanışlı ve esnek bir temel oluşturmak amacıyla yaratıldığını belirtiyor.

Şirket, Inkling ile birlikte onun daha küçük bir versiyonu olan Inkling-Small modelini de tanıttı. 12 milyar aktif parametreye sahip bu sürüm, hızı ve düşük işletme maliyetleriyle öne çıkıyor. Her iki model de şirketin Tinker platformu aracılığıyla kurumsal veriler temelinde ek eğitime tabi tutulabiliyor.

İlginç bir şekilde, eğitim sürecinde Inkling, mantıksal sonuçlarını insan dilinde ifade etmekten kendiliğinden vazgeçmeye başladı. Model, bu tür açıklamaları gereksiz hesaplama maliyeti olarak görüyordu. Ancak mühendisler, modelin karar verme sürecinin şeffaf ve anlaşılır olması için bu işlevi geri yüklemek zorunda kaldılar.

Eski OpenAI ekibinin başarısı

Thinking Machines Lab girişimi, Şubat 2025'te OpenAI'ın eski teknik direktörü Mira Murati, ChatGPT'nin yaratıcılarından John Schulman ve güvenlik uzmanı Lilian Weng tarafından kuruldu. Girişim, geçen yıl 12 milyar dolar değerleme ile 2 milyar dolarlık rekor bir yatırım alarak pazara hızlı bir giriş yaptı.

Inkling modelinin piyasaya sürülmesi, yapay zeka teknolojilerinin sadece birkaç dev şirketin kontrolünde kalmaması gerektiği fikrini destekliyor. Özbekistanlı uzmanlar ve yerel şirketler için de bu tür açık modellerin ortaya çıkması, kendi veri tabanları temelinde güvenli ve bağımsız yapay zeka sistemleri oluşturma imkanı sağlıyor.

Thinking Machines LabInklingYapay ZekaOpenAITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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