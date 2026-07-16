Michael Olise, Real Madrid'in ilgisine rağmen geleceği hakkında kararını verdi

·36·Spor
Michael Olise, Real Madrid'in ilgisine rağmen geleceği hakkında kararını verdi

Bayern Münih'in hücum oyuncusu Michael Olise, geleceğiyle ilgili tüm şüphelere son noktayı koydu. Real Madrid'in son haftalarda gösterdiği ciddi ilgiye rağmen, Fransız milli oyuncu Almanya devinde kalmaya karar verdi. Bu haber Sky Sports tarafından duyuruldu. Bu konuda Goal.com haberi veriyor.

2024 yılında İngiliz kulübü Crystal Palace'tan Allianz Arena'ya transfer olan Olise, kısa sürede Bundesliga'nın en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Sahadaki etkileyici performansı ve üretkenliği, başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın diğer devlerinin scoutlarının dikkatini çekmişti. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, yönetime Münih'te mutlu olduğunu ve takımdan ayrılma niyetinin olmadığını resmen bildirdi.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Real Madrid yönetimi Olise'yi Fransız takım arkadaşı Kylian Mbappe ile bir araya getirmeyi hedefliyordu. Ancak futbolcu, transfer talebinde bulunmak yerine Bayern ile olan mevcut sözleşmesine saygı duyduğunu ve kulüp projesine tamamen sadık olduğunu belirtti. Bu haber, Münih taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.

Bayern yönetiminin tutumu ve yeni sözleşme

Bayern yönetimi, Olise'yi takımın dokunulmaz oyuncularından biri olarak görüyor. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve içerisinde herhangi bir serbest kalma maddesi (release clause) bulunmuyor. Bu durum, kulübe müzakerelerde tam bir üstünlük sağlıyor ve gelen her türlü teklifi reddetme imkanı tanıyor.

Kulüp yetkilileri sadece futbolcuyu satmak istememekle kalmıyor, aynı zamanda onu ödüllendirmeye de hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Bayern yönetimi, Olise için iyileştirilmiş yeni bir sözleşme hazırlıyor. Eğer bu anlaşma imzalanırsa, Fransız kanat oyuncusu takımın en çok kazanan üç futbolcusundan biri olacak.

Olise, Münih formasıyla çıktığı 107 maçta toplam 96 gole doğrudan katkı sağlayarak fenomenal bir istatistik yakaladı. Bu istikrar, onu modern futboldaki en tehlikeli hücum oyuncularından biri haline getirdi. Bu nedenle Bayern sportif direktörleri, gelen tüm transfer tekliflerini değerlendirmeye bile almayı reddediyor.

Olise'nin bu kararı, Bayern için stratejik bir öneme sahip. Takım sadece kilit oyuncusunu elinde tutmakla kalmadı, aynı zamanda Real Madrid gibi rakiplerine yıldızlarını kolayca bırakmayacağını bir kez daha kanıtladı. Şimdi tüm dikkatler, futbolcunun yeni sözleşme imzalama sürecine çevrilmiş durumda.

BayernReal MadridMichael OliseTransferBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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