Bitcoin ETP'lerinden rekor düzeyde sermaye çıkışı gözlemlendi

Kripto yatırım ürünleri, piyasadaki devam eden satış baskısı ve sınırlı kurumsal talep nedeniyle geçen hafta üst üste üçüncü haftalık kaybını kaydetti. CoinShares raporuna göre, kripto borsa yatırım ürünlerinden (ETP) geçen hafta 1,67 milyar USD tutarında çıkış gerçekleşti; bu, 2026'dan bu yana görülen en büyük ikinci haftalık çıkış oldu. Bu haberi aktaran Cointelegraph.com oldu.

Bu yeni çıkışlarla birlikte üç haftalık toplam kayıp 4,21 milyar USD'ye ulaştı. Sonuç olarak, yönetilen toplam varlık hacmi 141 milyar USD'ye geriledi ve bu, nisan ayı başından bu yana görülen en düşük seviye oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, bu durumu İran ile ilgili jeopolitik risklere ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimine bağladı.

Bitcoin (BTC) ETP'leri haftalık çıkışlarda başı çekti; fonlardan 1,44 milyar USD çekildi. Bu, yılın en yüksek haftalık çıkış rakamı olurken, Bitcoin varlık yönetimi 114,6 milyar USD'ye düştü. Buna rağmen, yılbaşından bu yana Bitcoin fonlarında 1,2 milyar USD tutarında net yatırım girişi korunmaya devam ediyor.

Ethereum (ETH) fonları da satış baskısı altında kalarak 257,3 milyon USD kaybetti. Altcoin segmentinde de aktivite azaldı: sadece beş varlık 1 milyon USD'nin üzerinde yatırım çekebildi. XRP 20,3 milyon USD ile pozitif bir ivme gösterirken, Hyperliquid (HYPE) ve Near (NEAR) sırasıyla 10,8 milyon ve 7,6 milyon USD fon topladı.

Bölgesel bazda ABD piyasası, 1,63 milyar USD'lik çıkışla küresel düşüşün ana itici gücü oldu. Almanya, İsveç ve Hong Kong da bu eğilime katıldı. Hollanda, 1,3 milyon USD'lik küçük bir artışla pozitif sonuç veren tek ülke olarak kaldı.