Avrupa Merkez Bankası: Stablecoinler eski finansal riskleri beraberinde getiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, stablecoinlerin tokenize edilmiş finans sistemine geleneksel finans piyasalarındaki zayıflıkları taşıyabileceği konusunda uyardı. Seul'deki bir konferansta konuşan Schnabel, bu varlıkların bankacılık sisteminden fon çıkışına ve para politikası etkinliğinin azalmasına neden olabileceğini vurguladı. Ona göre, merkez bankalarının dijital euro gibi araçlarla devlet parasını modernize etmesi gerekiyor. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Stablecoinleri para piyasası fonlarıyla karşılaştıran Schnabel, bunların faydalı bir inovasyon olduğunu ancak panik satışlarına (fire sales) ve banka krizlerine yatkın olduklarını belirtti. Ayrıca, stablecoinlerin yaygınlaşmasının USD'nin küresel üstünlüğünü daha da pekiştireceğini ifade etti. Şu anda dolaşımdaki neredeyse tüm stablecoinler dolara endeksli olup, diğer para birimleri bu pazarda çok küçük bir paya sahiptir.

ECB bu duruma yanıt olarak iki yönde çalışmaktadır: perakende dijital euro ve toptan tokenize edilmiş merkez bankası parası. Mart ayında ECB, Avrupa'nın tokenize edilmiş finans piyasaları için Appia yol haritasını sunmuştu. 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlatılması planlanan Pontes projesi, TARGET hizmetleri ile blokzincir teknolojisi arasında bir köprü görevi görecektir.

Merkez bankalarının inovasyonlara direnmemesi, aksine finansal istikrarı korumak için onları denetlemesi gerektiği vurgulandı. Daha önce ECB Başkanı Christine Lagarde da stablecoinlerin euronun uluslararası rolünü artırmak için en iyi yol olmadığını, merkez bankası parasına dayalı bir altyapı geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Şu anda Avrupa Komisyonu, kripto varlık piyasasını düzenleyen MiCA kurallarını gözden geçiriyor. Coinbase gibi büyük borsalar bu sürece katılarak stablecoin kurallarının daha rekabetçi hale getirilmesi çağrısında bulunuyor. Uzmanlara göre, düzenleyici mekanizmalar finansal sisteme olan güvenin korunmasında kritik öneme sahiptir.