MEXC, 'RealStocks' platformasını başlattı: 0 komisyon ile ABD hisseleri

·46·Ekonomi
MEXC, 'RealStocks' platformasını başlattı: 0 komisyon ile ABD hisseleri

Mutsamudu, Komor Adaları – MEXC platformu, geleneksel finans ve kripto dünyasını birleştiren yenilikçi 'RealStocks' ürününü resmen başlattığını duyurdu. Bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, ABD'nin en büyük şirketlerinin hisselerine sahip olma hakkı kazanıyor. Platform, geleneksel borsa işlemlerindeki karmaşıklıkları ortadan kaldırarak kripto para borsalarına özgü kolaylık ve düşük işlem maliyetleri sunuyor. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Uzun süredir yatırımcılar ABD borsa piyasasına girerken iki sorunla karşılaşıyordu: geleneksel aracı kurumların karmaşık döviz işlemleri veya kripto platformlarındaki düşük likiditeli sentetik varlıklar. 'RealStocks', bu sorunları çözerek kullanıcılara gerçek temettü alma imkanı sağlıyor. İşlemler tamamen USDT üzerinden gerçekleştiriliyor, bu da süreci kripto ticareti kadar kolay ve hızlı kılıyor.

MEXC, bu projeyi ABD'de FINRA lisansına sahip Atomic Vaults aracı kurumu ile iş birliği içinde yürütüyor. Atomic Vaults, Founders Fund ve ARK Invest gibi büyük fonlar tarafından destekleniyor ve aylık 15 milyar doların üzerinde işlem hacmini yönetiyor. Kullanıcılar Nasdaq borsasının çalışma saatlerine göre işlem yapabiliyor ve lansman döneminde platform komisyonu %0 olarak belirlendi.

Yeni ürünün lansmanı vesilesiyle MEXC, üç büyük teşvik kampanyası duyurdu. Bunlar arasında SpaceX(PRE) airdrop ödülleri, 1.000.000 USD tutarında hisse ödül havuzu ve gerçek zamanlı piyasa verileri için sübvansiyonlar yer alıyor. Bu kampanyalar, yeni yatırımcıların ABD borsa piyasasına giriş engellerini en aza indirmeyi hedefliyor.

MEXCRealStocksABD HisseleriKriptoYatırım
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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